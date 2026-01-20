Trump še kar provocira: objavil Macronova sporočila, na Grenlandijo dal ameriško zastavo

Ameriški predsednik Donald Trump je od vrnitve v Belo hišo večkrat izrazil namero po priključitvi Grenlandije zaradi varnostnih interesov in domnevnih groženj Rusije in Kitajske. Napetosti okoli otoka so se v zadnjih dneh še zaostrile, potem ko je Trump dejal, da bodo ZDA prevzele otok »zlepa ali zgrda« ter ob tem ni izključil prevzema s silo.

V ponedeljek pa je Trump izjavil, da evropski voditelji ne bodo pretirano nasprotovali ameriškemu nakupu Grenlandije.

Objavil fotomontažo in ilustracijo

Donald Trump je nato na svojem družbenem omrežju Truth Social danes objavil fotomontažo in ilustracijo, na katerih je videti zastavo ZDA na Grenlandiji.

Ena od objavljenih slik je po poročanju BBC prirejena fotografija iz avgusta 2025, ko so evropski voditelji obiskali Washington zaradi telefonskega pogovora ameriškega predsednika z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Na fotomontaži je tabla z zemljevidom spremenjena tako, da ameriška zastava pokriva Severno Ameriko, Kanado in Grenlandijo. Na originalni fotografiji je na tabli videti frontno črto v Ukrajini.

Trump privolil v srečanje o Grenlandiji v Davosu Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo ta teden v Davosu, kjer poteka Svetovni gospodarski forum, z več delegacijami razpravljal o Grenlandiji, ki si jo ZDA želijo priključiti.

Druga je ilustracija, ki prikazuje Trumpa, kako v pusti pokrajini z nekaj snega in gorami postavlja veliko ameriško zastavo, ob njem pa sta ameriški državni sekretar Marco Rubio in podpredsednik JD Vance. V ospredju slike je napis Grenlandija - ozemlje ZDA, ustanovljeno leta 2026.

Zagrozil Franciji s carinami na vino

Je pa Trump tudi zagrozil Franciji z uvedbo 200-odstotnih carin na francoska vina in šampanjce, ker namerava Pariz zavrniti njegovo povabilo, da se pridruži Odboru za mir. Vir blizu francoskega predsednika Emmanuela Macrona je grožnje označil za nesprejemljive in neučinkovite.

Vabilo za sodelovanje v novoustanovljenem Odboru za mir je prejelo več svetovnih voditeljev, med drugim tudi slovenski premier Robert Golob. Mnogi odločitve o pridružitvi odboru še niso sprejeli, vir blizu francoskega predsednika pa je v ponedeljek za AFP sporočil, da Pariz »ne namerava odgovoriti pozitivno« na povabilo v Odbor za mir.

Je pa Trump objavil tudi sporočilo Macrona, v katerem francoski predsednik predlaga organizacijo srečanja G7 v Parizu po ekonomskem forumu v Davosu. Macron predlaga, da se na srečanje povabijo predstavniki Ukrajine, Rusije, Danske in Sirije.

Britansko predajo Chagosa označil za neumno

Donald Trump je danes odločitev Velike Britanije, da otočje Chagos v Indijskem oceanu preda Mavriciju, označil za »veliko neumnost«.

Obenem je to navedel tudi kot enega od razlogov, zakaj si želi nadzora nad Grenlandijo. London je kritiko zavrnil, češ da sporazum ščiti delovanje tamkajšnjega ameriško-britanskega oporišča.