  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZMERE SE NE UMIRJAJO

Trump še kar provocira: objavil Macronova sporočila, na Grenlandijo dal ameriško zastavo

Ameriški predsednik se kar noče odreči iddeji o pripojitvi največjega ledenega otoka.
Donald Trump in Emmanuel Macron. FOTO: Yoan Valat Via Reuters
Donald Trump in Emmanuel Macron. FOTO: Yoan Valat Via Reuters
M. U.
 20. 1. 2026 | 11:15
 20. 1. 2026 | 12:01
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump je od vrnitve v Belo hišo večkrat izrazil namero po priključitvi Grenlandije zaradi varnostnih interesov in domnevnih groženj Rusije in Kitajske. Napetosti okoli otoka so se v zadnjih dneh še zaostrile, potem ko je Trump dejal, da bodo ZDA prevzele otok »zlepa ali zgrda« ter ob tem ni izključil prevzema s silo.

image_alt
Putin navdušen nad Trumpom: s prevzemom Grenlandije bo postal eden najveličastnejših predsednikov!

V ponedeljek pa je Trump izjavil, da evropski voditelji ne bodo pretirano nasprotovali ameriškemu nakupu Grenlandije.

Objavil fotomontažo in ilustracijo

Donald Trump je nato na svojem družbenem omrežju Truth Social danes objavil fotomontažo in ilustracijo, na katerih je videti zastavo ZDA na Grenlandiji.

Ena od objavljenih slik je po poročanju BBC prirejena fotografija iz avgusta 2025, ko so evropski voditelji obiskali Washington zaradi telefonskega pogovora ameriškega predsednika z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Na fotomontaži je tabla z zemljevidom spremenjena tako, da ameriška zastava pokriva Severno Ameriko, Kanado in Grenlandijo. Na originalni fotografiji je na tabli videti frontno črto v Ukrajini.

Trump privolil v srečanje o Grenlandiji v Davosu

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo ta teden v Davosu, kjer poteka Svetovni gospodarski forum, z več delegacijami razpravljal o Grenlandiji, ki si jo ZDA želijo priključiti.

Druga je ilustracija, ki prikazuje Trumpa, kako v pusti pokrajini z nekaj snega in gorami postavlja veliko ameriško zastavo, ob njem pa sta ameriški državni sekretar Marco Rubio in podpredsednik JD Vance. V ospredju slike je napis Grenlandija - ozemlje ZDA, ustanovljeno leta 2026.

Zagrozil Franciji s carinami na vino 

Je pa Trump tudi zagrozil Franciji z uvedbo 200-odstotnih carin na francoska vina in šampanjce, ker namerava Pariz zavrniti njegovo povabilo, da se pridruži Odboru za mir. Vir blizu francoskega predsednika Emmanuela Macrona je grožnje označil za nesprejemljive in neučinkovite.

image_alt
Pestro glede prevzema Grenlandije: Trump bi evropske države kar ocarinil, oglasil se je predsednik Evropskega sveta

Vabilo za sodelovanje v novoustanovljenem Odboru za mir je prejelo več svetovnih voditeljev, med drugim tudi slovenski premier Robert Golob. Mnogi odločitve o pridružitvi odboru še niso sprejeli, vir blizu francoskega predsednika pa je v ponedeljek za AFP sporočil, da Pariz »ne namerava odgovoriti pozitivno« na povabilo v Odbor za mir.

Je pa Trump objavil tudi sporočilo Macrona, v katerem francoski predsednik predlaga organizacijo srečanja G7 v Parizu po ekonomskem forumu v Davosu. Macron predlaga, da se na srečanje povabijo predstavniki Ukrajine, Rusije, Danske in Sirije.

Britansko predajo Chagosa označil za neumno 

Donald Trump je danes odločitev Velike Britanije, da otočje Chagos v Indijskem oceanu preda Mavriciju, označil za »veliko neumnost«.

Obenem je to navedel tudi kot enega od razlogov, zakaj si želi nadzora nad Grenlandijo. London je kritiko zavrnil, češ da sporazum ščiti delovanje tamkajšnjega ameriško-britanskega oporišča.

Več iz teme

Donald TrumpZDAGrenlandija
ZADNJE NOVICE
11:30
Lifestyle  |  Stil
OPRTA KUHINJA

Imate jogurt in piškote? Ta hitra sladica je obnorela splet

Lonček grškega jogurta ali skyra in nekaj piškotov. To je kombinacija, na katero trenutno prisegajo na družbenih omrežjih.
20. 1. 2026 | 11:30
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
GANLJIV ZAPIS SINA

Umrla je glasbena diva iz nekdanje Jugoslavije: »Odšla je tako, kot je tudi živela«

Širšo prepoznavnost je doživela leta 1960 na Opatijskem festivalu s pesmijo Noč brez zvezd, kar je bilo izhodišče obdobja, v katerem se je utrdila kot ena ključnih umetnic svoje generacije.
20. 1. 2026 | 11:25
11:15
Novice  |  Svet
RAZMERE SE NE UMIRJAJO

Trump še kar provocira: objavil Macronova sporočila, na Grenlandijo dal ameriško zastavo

Ameriški predsednik se kar noče odreči iddeji o pripojitvi največjega ledenega otoka.
20. 1. 2026 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Ponoči iz kleti izginilo 40 kilogramov zamrznjenega mesa, prijeli 45-letnika iz Brezja

Zoper 45-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.
20. 1. 2026 | 11:05
11:05
Lifestyle  |  Stil
IKONA

Celjanka, ki je nekoč smučala mimo Alme Karlin, namesto poroke izbrala olimpijado

Pred 70 leti je na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo nastopila mlada Celjanka Amalija Belaj Arbeiter. Do tega uspeha so jo pripeljale doma narejene smuči.
Barbara Kotnik20. 1. 2026 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
TEČEMO TUDI POZIMI

Zakaj najboljši tekači nastanejo pozimi

Zimski tek kot temelj boljše tehnike, stabilnosti in hitrosti spomladi.
Janez Kušar20. 1. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki