Trump se ne bo opravičil za sporni video z Obamo: »Sem najmanj rasističen predsednik«

Ameriški predsednik Donald Trump se ni želel opravičiti za objavo posnetka, na katerem sta bivši predsednik ZDA Barack Obama in njegova soproga Michelle upodobljena kot opici. Na novinarsko vprašanje, ali se bo opravičil, je Trump dejal, da ni naredil nič narobe. »Ogledal sem si prvi del posnetka, nisem videl celotnega,« je dejal in dodal, da domneva, da je na koncu nekaj, »česar ljudje ne marajo«. Na dodatno vprašanje, ali obsoja rasistične dele posnetka, je odvrnil: »Seveda.« »Sem najmanj rasističen predsednik,« je dodal v pogovoru z novinarji na krovu predsedniškega letala, kjer je še pojasnil, da posnetka ni naredil niti objavil on, vse skupaj pa da je vzeto iz konteksta.

Bela hiša je v petek po ostrih kritikah tako iz vrst demokratov kot republikancev po 12 urah umaknila posnetek, ki prikazuje Obamo in nekdanjo prvo damo Michelle kot opici v džungli. Odgovornost za objavo na osebnem računu predsednika Donalda Trumpa na omrežju Truth Social so pripisali neimenovanemu uslužbencu. Obamova se na objavo nista odzvala, nekdanja podpredsednica ZDA, demokratka Kamala Harris pa je dejala, da navedbam Bele hiše ne verjame. »Vsem nam je jasno, kdo je Donald Trump, in to je tisto, v kar verjame,« je objavila na omrežju X.

Trump je v prvem letu svojega drugega mandata na družbenih omrežjih povečal število objav realističnih, a izmišljenih in z umetno inteligenco ustvarjenih vizualnih vsebin, v katerih sebe poveličuje, kritikom pa se posmehuje. S provokativnimi objavami želi predvsem združiti svojo konservativno bazo.