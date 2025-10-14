Trump se pritožuje: »Moje lase so izbrisali in na glavo dodali nekaj, kar je delovalo kot lebdeča krona ...«

Ameriški predsednik Donald Trump je zadovoljen, da ga je revija Time uvrstila na naslovnico, pa tudi s člankom o njegovem posredovanju za mir v Gazi. Vendar je razočaran zaradi izbire njegove »najslabše fotografije vseh časov«, je zapisal na omrežju Truth Social.

Revija Time je na naslovnici objavila Trumpovo fotografijo posneto iz žabje perspektive, na kateri je vidno njegovo razredčeno lasišče.

»Revija Time je napisala relativno dober članek o meni, vendar je fotografija morda najslabša vseh časov. Moje lase so izbrisali in nato na mojo glavo dodali nekaj, kar je delovalo kot lebdeča krona, vendar izredno majhna. Res čudno!«, se je pritožil Trump.

Naslovnica revije Time s pripisom »Njegov triumf« daje priznanje Trumpovemu mirovnemu načrtu za Gazo, ki ga opredeljuje kot bistveni dosežek mandata in strateški preobrat na Bližnjem vzhodu. Prva faza mirovnega sporazuma med Izraelom in Hamasom je pripeljala do izpustitve živih izraelskih talcev in osvoboditve okoli 2000 palestinskih zapornikov.