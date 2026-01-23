  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IŠČE REŠITEV

Trump se še ni povsem odrekel Grenlandiji. Bo vsakemu prebivalcu ponudil milijon?

Trump razmišlja o novi rešitvi, kako doseči, da bo Grenlandija postala del ZDA.
Donald Trump je v Davosu kar nekajkrat omalovaževal svoje evropske zaveznike. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp
Donald Trump je v Davosu kar nekajkrat omalovaževal svoje evropske zaveznike. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp
S. F.
 23. 1. 2026 | 05:22
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump je zadnja dva tedna dodobra razburjal mednarodno javnost z zahtevo po tem, da bi Grenlandija postala del ZDA. O tej temi je govoril tudi na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, kjer pa je Grenlandijo večkrat zamenjal z Islandijo, opisal pa kot »obsežno, skoraj v celoti nenaseljeno in nerazvito ozemlje«. V govoru, ki je bil sicer tok njegovih misli, je zavrnil argumente, da si otoka želi le zaradi njegovih dragocenih redkih zemeljskih kovin. Vztrajal je, da lahko le ZDA zaščitijo Grenlandijo pred morebitnimi grožnjami in tako zagotovijo mednarodno varnost. »Vse, kar prosim, je kos ledu – hladen in zelo slabo lociran,« je dejal. »To je zelo majhna prošnja glede na to, kar smo (Natu, op. p.) dajali desetletja.«

Brez nas bi vsi govorili nemško, morda malo japonsko.

V svojem govoru je kar nekajkrat omalovaževal svoje zaveznike. Ko je govoril o vlogi Amerike v drugi svetovni vojni, je svojemu pretežno evropskemu občinstvu dejal: »Brez nas bi vsi govorili nemško, morda malo japonsko.« Dansko pa je spomnil, da je država v drugi svetovni vojni »padla pod Nemčijo po samo šestih urah bojev«. Po govoru se je sestal z Markom Ruttejem, generalnim sekretarjem Nata, s katerim sta se dogovorila o »okviru prihodnjega dogovora« glede nadzora nad arktičnim otokom. Trump je še povedal, da začasno ustavlja načrte za uvedbo carin za Veliko Britanijo in druge države, ki se upirajo njegovemu prevzemu Grenlandije, prav tako pa za prevzem Grenlandije ne bo uporabil sile. Angleški časopis Daily Mail pa razkriva, da naj bi Donald Trump razmišljal o tem, da bi vsakemu prebivalcu Grenlandije – teh je 57.000 – ponudil milijon dolarjev, kar je 850.000 evrov, če bodo glasovali na referendumu za pridružitev ZDA. 

Več iz teme

GrenlandijadenarZDADonald Trump
ZADNJE NOVICE
09:15
Šport  |  Športni trači
SMUČARSKI SKOKI

Nika Prevc prepričljivo prva v kvalifikacijah v Sapporu

Na tekmo, ki bo v soboto ob 8.15 po slovenskem času, so se uvrstile vse slovenske skakalke s startne liste.
23. 1. 2026 | 09:15
09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
09:10
Bulvar  |  Glasba in film
OBLETNICA

Pred 80 leti se je rodil kultni režiser Lynch

David Lynch je leta 2019 prejel častnega oskarja. Pot k filmu ga je vodila prek slikarstva, ki ga ni nikoli opustil.
23. 1. 2026 | 09:10
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MARS V VODNARJU IN NEPTUN V OVNU

Prava moč ni v uporu, temveč v jasnosti (Suzy)

Triindvajsetega januarja Mars vstopi v vodnarja, kjer ostane do 2. marca. Spremenil bo način delovanja, kako se borimo, želimo in premikamo energijo v svet.
23. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
NAJBOLJŠI ODZIV

Zakaj morata David in Victoria Beckham molčati

Strokovnjakinja za odnose z javnostmi je Davida in Victorio Beckham pozvala, naj v odziv na ostro izjavo njunega sina Brooklyna ne storita ničesar.
23. 1. 2026 | 09:00
08:53
Bulvar  |  Domači trači
LEPOTICI NA POTEPU

Na dan pricurljali stari posnetki Tine Gaber: poglejte, kaj je počela (FOTO)

Znajde se tudi v kmečkih opravilih.
23. 1. 2026 | 08:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki