Trump spet grozi: »Če se bo Oman vmešal, jih bomo (...) bombardirali« (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagrozil z napadom na Oman, če bo oviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom o Hormuški ožini. »Če se bo Oman vmešal, jih bomo (...) bombardirali,« je dejal v intervjuju za Fox News.

Predstavniki Irana in Omana se že več tednov pogajajo o prihodnjem skupnem upravljanju strateške Hormuške ožine, iransko zunanje ministrstvo pa je danes sporočilo, da strani pripravljata skupno izjavo. Teheran je tudi sporočil, da so pogovori z Omanom zapleteni, vendar se nadaljujejo.

Trumpove izjave prihajajo ob današnjem izteku junija dogovorjenega 60-dnevnega roka za mirovne pogovore med ZDA in Iranom. Rok se izteka brez konkretnih načrtov za konec vojne.

Pentagon podpisal pogodbo za pospešitev dobave raket tomahawk Ameriško obrambno ministrstvo je sporočilo, da je z orožarskim podjetjem Raytheon podpisalo pogodbo v vrednosti 22,9 milijarde dolarjev (19,8 milijona evrov) za pospešitev proizvodnje raket dolgega dosega tomahawk. Cilj je okrepiti »kritično zmogljivost za napade na dolge razdalje«, je sporočil Pentagon.

Tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve Esmail Bagei je danes komentiral, da je bil rok za mirovne pogovore brez pomena, ker da so ZDA junijski memorandum o soglasju kršile že kmalu po njegovi sklenitvi.

Iran poziva, da naj »dvigne belo zastavo predaje«

Čeprav je vojna z Iranom pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA med Američani zelo nepriljubljena, je Trump vztrajal, da se mu ne mudi z dogovorom s Teheranom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V telefonskem pogovoru za Fox News je tudi potrdil, da je njegova administracija vzpostavila neposreden povratni kanal z iransko revolucionarno gardo.

»So dobri igralci pokra, ampak umirajo,« je dejal Trump. »Nimam časovnega razporeda. Nikamor se mi ne mudi,« je dodal in Iran pozval, naj »dvigne belo zastavo predaje«.

To ni prvič, da je Trump grozil Omanu, ki je sicer zaveznik ZDA. Na seji vladnega kabineta maja je Trump dejal: »Oman se bo obnašal tako kot vsi drugi, sicer jih bomo morali razstreliti,« poroča CNN.