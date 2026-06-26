Trump spet grozi, v tem primeru bi Evropi naložil stoodstotne carine

Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam EU, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz blaga v ZDA. Ta carinska stopnja bi prevladala nad trgovinskimi sporazumi, sklenjenimi s posamezno državo, je zapisal na družbenem omrežju Truth Social. »Vsaka država, ki bo uvedla takšen davek, bo takoj obdavčena s 100-odstotno CARINO na vse blago, poslano v ZDA,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal Trump. Ob tem je dodal, da bo ta carinska stopnja »prevladala nad trgovinskimi sporazumi, sklenjenimi s to državo, ne glede na to, ali so bili izvedeni, podpisani ali ne«.

Trump je novo carinsko grožnjo objavil dan po tem, ko so države EU odobrile trgovinski sporazum, o katerem so se lani pogajale z ZDA in ki je za uvoz večine blaga iz EU v ZDA določil carine pri 15 odstotkih. A kot navaja AFP, je ameriški predsednik večkrat jasno povedal, da želi odpraviti t. i. necarinske ovire v trgovini. Predsednik ZDA je med drugim prepričan, da strogi evropski predpisi na področju tehnologije in okolja ovirajo ameriški izvoz.

Trump je v začetku meseca Franciji zagrozil z uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz vina in šampanjca v ZDA, če ne bo odpravila davka na digitalne storitve za tehnološka podjetja. Francija je namreč leta 2019 uvedla triodstotni davek na prihodke, ki jih tehnološka podjetja - vključno z ameriškimi velikani, kot so Facebook, Amazon, Apple in Googlova matična družba Alphabet - ustvarijo v državi.