Trump spet šokiral: »Te živali so me poskušale napasti … in njeno spodnje perilo. Tako je pedantna, da je to čudovito« (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je med govorom v Severni Karolini presenetil publiko, ko je skrenil s teme ekonomije in začel govoriti o raciji FBI-ja v njegovem zasebnem posestvu Mar-a-Lago leta 2022. Trump je preiskavo označil za 'nezakonito in odvratno', pri tem pa podrobno opisal, kako so agenti preiskali predale s spodnjim perilom prve dame Melanie Trump. »Pregledali so omaro s spodnjim perilom moje žene in pregledali njene predale. Njeno spodnje perilo, včasih imenovano spodnjice, je popolno zloženo. Ona je tako pedantna, da je to prelepo. Mislim, da ga celo lika s paro,« je povedal Trump.

Ob tem se je občinstvo smejalo, Trump pa je nadaljeval z opisovanjem, kako je po vrnitvi domov zatekel predale v neredu. »Agentje so bili povsod. Melania je bila užaljena. Ti nasilneži so odvratni in ne smemo dovoliti, da se izvlečejo s tem,« je dodal, pri čemer je omenil tudi preiskavo sobe svojega sina, kar je sprožilo aplavz in ovacije.

FBI, racija in zaupni dokumenti

Racija v Mar-a-Lagu, izvedena avgusta 2022, je bila del federalne preiskave o Trumpovem ravnanju z zaupno dokumentacijo po odhodu iz Bele hiše leta 2021. Bivši posebni tožilec Jack Smith, ki je vodil preiskavo, je pred kratkim dejal, da je njegov tim zbral »močne dokaze«, da je Trump kršil zakon z zadrževanjem občutljivih materialov. Trump je med govorom poudaril, da ima »vse dokaze« o nepravilnostih med racijo, a ni pojasnil, kakšne ukrepe namerava sprejeti. Trump je v svojem govoru ponovno opozoril na dve federalni preiskavi, ki ju je sprožila administracija predsednika Joeja Bidna. Ena preiskava se nanaša na rabo zaupnih dokumentov, druga pa na poskuse razveljavitve izidov volitev 2020.

Govor, v katerem je Trump šokiral javnost s podrobnostmi o intimnem življenju svoje žene, hkrati pa opozarjal na pravne postopke proti sebi, je znova sprožil val komentarjev in memov po družbenih omrežjih, poroča LADbible.