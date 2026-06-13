Trump sporočil novico glede vojne v Iranu, ki smo jo težko čakali

Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal, da bodo z Iranom dolgo pričakovani sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu podpisali v nedeljo. Dodal je, da bo to utrlo pot za odprtje Hormuške ožine za ladijski promet, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Podpis sporazuma je predviden za jutri, takoj po podpisu pa bo Hormuška ožina ODPRTA ZA VSE,« je na omrežju Truth Social zapisal Trump.

Po navedbah ameriškega predsednika si Teheran ne želi imeti jedrskega orožja in ga tudi ne bo pridobil niti z nakupom, niti z razvojem. Dodal je, da bodo ZDA ob primernem času pridobile iranski obogaten uran ter ga razredčile in uničile, bodisi v Iranu bodisi v ZDA. »Veselimo se sodelovanja z Iranom in celotnim Bližnjim vzhodom še dolgo v prihodnosti. Upajmo, da bo ta proces potekal hitro, enostavno in gladko. Če ne bo, imamo skrajno alternativo, ki upamo, da je ne bomo nikoli več uporabili,« je še dodal.

Tudi pakistanski premier Šehbaz Šarif, čigar država posreduje v konfliktu, je danes sporočil, da bi ZDA in Iran lahko mirovni sporazum sklenila v naslednjih 24 urah. Dodal je, da bodo po elektronskem podpisu sporazuma prihodnji teden sledila pogajanja na tehnični ravni. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei pa je izjavil, da sprti strani dogovora ne bosta podpisali v nedeljo.