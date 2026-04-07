ZAOSTROVANJE ODNOSOV

Trump tik pred iztekom ultimata Iranu: »Celotna civilizacija bo nocoj umrla«

Napetosti med ZDA in Iranom dosegajo vrhunec, medtem ko Teheran zavrača pogoje Washingtona, mednarodna skupnost opozarja na pravne posledice, diplomatski kanali pa kljub vsemu ostajajo odprti.
Donald Trump. FOTO: Brendan Smialowski Afp

Donald Trump. FOTO: Brendan Smialowski Afp

Donald Trumo. FOTO: Kent Nishimura Afp

Donald Trumo. FOTO: Kent Nishimura Afp

Objava. FOTO: Posnetek Zaslona

Objava. FOTO: Posnetek Zaslona

Donald Trump. FOTO: Brendan Smialowski Afp
Donald Trumo. FOTO: Kent Nishimura Afp
Objava. FOTO: Posnetek Zaslona
Kaja Grozina
 7. 4. 2026 | 15:08
 7. 4. 2026 | 15:18
Ameriški predsednik Donald Trump je v dramatični objavi na družbenem omrežju Truth Social znova zaostril retoriko do Irana ter opozoril, da bi lahko svet stal na pragu zgodovinskega preloma, poroča hrvaški Index. Njegove izjave prihajajo tik pred iztekom ultimata, ki ga je postavil Teheranu glede dosege dogovora in odprtja Hormuške ožine.

»Celotna civilizacija bo nocoj umrla,« je zapisal Trump ter dodal, da si takšnega razpleta sicer ne želi, vendar ga ocenjuje kot verjetnega. Ob tem je namignil na možnost pozitivnega preobrata v primeru »popolne spremembe režima«, ki bi po njegovih besedah lahko prinesla »pametnejše in manj radikalne voditelje«. Poudaril je, da bi lahko trenutni razvoj dogodkov predstavljal enega najpomembnejših trenutkov v sodobni zgodovini sveta, ter izrazil podporo iranskemu prebivalstvu.

Objava. FOTO: Posnetek Zaslona
Objava. FOTO: Posnetek Zaslona

Trumpov rok za Iran, ki se izteče danes ob 20. uri, je rezultat večkratnih prestavitev v zadnjih tednih. Ameriški predsednik je že večkrat zagrozil z obsežnim vojaškim posredovanjem, vključno z uničenjem ključne infrastrukture, če do dogovora ne pride. V eni izmed izjav je poudaril, da Iran »ne bo imel mostov, ne elektrarn ne ničesar«, kar je sprožilo ostre odzive mednarodne skupnosti.

Stopnjevanje napetosti in negotovi izidi diplomacije

Generalni sekretar António Guterres je opozoril, da so napadi na civilno infrastrukturo prepovedani po mednarodnem pravu, vendar je Trump izjavil, da ga takšne skrbi ne zadržujejo. Napetosti so se začele stopnjevati 21. marca, ko je Iran prejel 48-urni rok za odprtje Hormuške ožine, sicer naj bi sledili napadi na energetske objekte. Tik pred iztekom roka so bili napadi začasno odloženi zaradi, kot je Trump navedel, »produktivnih pogovorov«.

V nadaljevanju so sledila izrazita nihanja v komunikaciji ameriške administracije, ki so vključevala izmenjavanje ostrih groženj, podaljševanje rokov in hkratne izjave o napredku pogajanj. Rok je bil večkrat podaljšan, ob tem pa so se stopnjevala opozorila, da v primeru neuspeha »ni več poti nazaj«. Konec marca je Trump napovedal možnost popolnega uničenja iranske energetske in naftne infrastrukture, kar je dodatno zaostrilo razmere v regiji.

Donald Trumo. FOTO: Kent Nishimura Afp
Donald Trumo. FOTO: Kent Nishimura Afp

V zadnjih dneh pred iztekom roka je retorika postala še ostrejša. Trump je opozarjal, da »čas teče« in da Iran čaka »pekel«, če ne bo izpolnil zahtev, pri čemer je poudaril možnost hitrega in obsežnega vojaškega odziva. Iran je medtem zavrnil zadnji predlog o premirju. Po poročanju državne agencije IRNA Teheran vztraja, da je sprejemljiv le konec konflikta ob zagotovilih, da ne bo ponovno tarča napadov. Iranski diplomatski predstavniki so izrazili nezaupanje do ameriške administracije, saj naj bi ZDA med prejšnjimi pogajanji že izvedle vojaške akcije.

Regionalni uradniki poudarjajo, da pogovori še vedno potekajo, kar pušča možnost za rešitev v zadnjem trenutku. Izid ostaja negotov, naslednje ure pa bodo po ocenah analitikov ključne tako za odnose med Washingtonom in Teheranom kot tudi za širšo stabilnost Bližnjega vzhoda.

