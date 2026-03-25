Trump trdi, da se pogajajo z Iranom. Iran objavil, kdo lahko pluje skozi Hormuško ožino

ZDA naj bi po poročanju več medijev Iranu predložile načrt za končanje vojne v 15 točkah, ki med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in predajo obogatenega urana v zameno za odpravo sankcij proti islamski republiki. Načrt naj bi Teheranu posredoval Pakistan, ki se je pred tem ponudil za gostitelja mirovnih pogovorov med vpletenimi državami. O načrtu, ki naj bi ga ZDA posredovale Iranu, med drugim poročajo časnik New York Times, medij Axios, agencija Reuters in izraelski medij Channel 12. Glede na poročila naj bi ameriški predsednik Donald Trump Teheranu predlagal enomesečno prekinitev ognja, med katero bi strani razpravljali o predlogu, ki vključuje predajo iranskega obogatenega urana in prepoved nadaljnje bogatitve.

Iran bi v skladu z načrtom zagotovil varno plovbo plovil prek Hormuške ožine, ključne za transport energentov. V zameno bi odpravili vse sankcije, ki so v različnih oblikah v veljavi že leta. Iran bi poleg tega prejel pomoč pri razvoju jedrske energije v civilne namene v Bušerju, pomembni jedrski elektrarni še iz obdobja pred islamsko revolucijo leta 1979. Spremembe režima kljub predhodnim napovedim Trumpa in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja domnevni načrt ne omenja, temveč predvideva ohranitev islamske republike. Načrt naj bi Teheranu predal Pakistan, ki se je pred tem ponudil za posrednika v pogovorih med predstavniki Irana in ZDA.

Trump je v torek v Beli hiši zatrdil, da pogajanja med ZDA in Iranom potekajo, v njih pa naj bi med drugim sodeloval tudi podpredsednik ZDA JD Vance. Izrazil je prepričanje, da bosta strani dosegli dogovor. Poročila o predlogu ZDA in morebitnih pogovorih med stranema so prispevale k padcu cen nafte. Iranska vojska je sicer danes zjutraj v izjavi, ki so jo objavili iranski mediji, zavrnila navedbe Trumpa o pogajanjih, češ da se ZDA pogajajo same s sabo. Tiskovni predstavnik osrednjega poveljstva vojske je tudi posvaril ameriško stran pred tem, da bi »svoj poraz razglasile za dogovor«. »Ne boste priča niti svojim investicijam v regiji niti prejšnjim cenam energije in nafte, dokler ne boste razumeli, da stabilnost v regiji zagotavlja močna roka naših oboroženih sil. Stabilnost omogoči moč,« je sporočil.

Skozi Hormuško ožino lahko plujejo ladje, ki niso sovražne

Skozi Hormuško ožino lahko plujejo ladje, ki niso sovražne in ne podpirajo vojaških akcij proti Teheranu, je v torek zvečer sporočila misija Irana pri Združenih narodih. Plovila morajo upoštevati iranske varnostne predpise in se pred prehodom ožine uskladiti s pristojnimi iranskimi oblastmi, so pojasnili po poročanju tujih tiskovnih agencij. Iran je odprtje strateško pomembne ožine naznanil, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v torek dejal, da je od islamske republike prejel zelo dragoceno darilo, a ni razkril podrobnosti. Na vztrajanje novinarjev je odvrnil le, da je povezano z nafto in plinom oziroma Hormuško ožino.

Po naznanilu o odprtju Hormuške ožine so cene nafte padle za skoraj šest odstotkov. Cena za 159-litrski sod severnomorske nafte brent se je okoli 1.30 po srednjeevropskem času znižala za 5,92 odstotka na 98,30 dolarja. Teksaška lahka nafta pa se je pocenila za 5,01 odstotka na 87,72 dolarja. Iran se je na napade, ki sta jih konec februarja proti njemu začela Izrael in ZDA, odzval z močno omejitvijo prometa skozi Hormuško ožino, skozi katero poteka petina svetovnega tranzita surove nafte. Cene nafte so zato močno narasle. Trump je v noči na nedeljo zagrozil, da bodo ZDA uničile iransko energetsko infrastrukturo, če Iran v 48 urah ne bo odprl Hormuške ožine. Kasneje je oznanil, da je po »produktivnih pogovorih« z Iranom odredil obrambnemu ministrstvu, naj preloži vsakršne napade na iranske elektrarne in energetsko infrastrukturo za pet dni, medtem ko se nadaljujejo pogajanja s Teheranom o celoviti in popolni rešitvi konflikta.

Teheran je v ponedeljek napovedal, da je v primeru nadaljnjih groženj ZDA pripravljen uporabiti plavajoče morske mine in z njimi posejati celotno Hormuško ožino, s čimer bi lahko še dodatno oviral ladijski promet skozi njo. Pentagon pa naj bi na Bližnji vzhod poslal na tisoče vojakov iz elitne 82. zračnodesantne divizije ameriške vojske, kar bo še dodatno okrepilo ameriško vojaško prisotnost v regiji.