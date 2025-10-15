Trump udaril po Putinu: »Zelo sem razočaran, imela sva dober odnos!« (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je torek, 14. oktobra, v Washingtonu izjavil, da je »zelo razočaran« nad ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, nekaj dni pred obiskom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v ZDA.

»Zelo sem razočaran, saj sva bila z Vladimirjem v zelo dobrih odnosih. Verjetno sva to še,« je Trump povedal novinarjem v Beli hiši, nato pa dodal: »Ne razumem, zakaj vztraja pri tej vojni.«

Na skupni novinarski konferenci z argentinskim predsednikom Javierom Mileijem je Trump dejal, da bi Putin moral doseči zmago v tej vojni v enem tednu, ter poudaril, da invazija zdaj vstopa v četrto leto trajanja. Vojno je označil za »grozno«, trdil, da je Rusija utrpela »milijon in pol« mrtvih in ranjenih vojakov, ter dodal, da ta vojna Putina predstavlja kot zelo slabega v očeh sveta.

Trump je dejal, da Putin noče prekiniti spopadov, zaradi česar pušča »zelo slab« vtis. »Lahko to konča. Zelo hitro lahko to konča.«

Trumpova trditev o milijonu in pol ruskih žrtev ne sovpada z neodvisnimi ocenami. Zahodne obveščevalne službe ocenjujejo, da bi skupno število mrtvih in ranjenih ruskih vojakov lahko bilo blizu ali nekoliko nad milijonom. Skupna preiskava ruskega portala Mediazona in ruskega BBC-ja je do oktobra 2025 identificirala več kot 135.000 mrtvih ruskih vojakov — precej manj, kot je navedel Trump.

Hvalil Ukrajino: »Zelenski želi Tomahawke«

Trump je medtem pohvalil ukrajinski odpor Rusiji in govoril o prihajajočem obisku Zelenskega v Washingtonu. »On želi orožje. Rabi Tomahawke,« je dejal Trump, ki ne izključuje možnosti, da ZDA Ukrajini dobavijo te močne ameriške rakete z dosegom do 2.500 kilometrov.

Tretji sestanek v Beli hiši

To bo že tretji obisk Zelenskega pri ameriškem predsedniku v Beli hiši, odkar se je Trump vrnil na oblast. Nazadnje sta si bila v stiku prek telefona, medtem ko sta se pogovarjala tudi o možnostih, da NATO zaveznice Ukrajini posredujejo rakete Tomahawk — projektili, ki bi omogočili Kijevu, da doseže cilje vse do Moskve — in o drugih potezah za končanje ruske vojne proti Ukrajini.

Rakete Tomahawk so že dolgo na vrhu ukrajinskega seznama želja. Trump je izjavil, da razmišlja o prodaji določenega števila teh raket Ukrajini, vendar želi pred tem dobiti pojasnila, kako jih Kijev namerava uporabiti, so za Financial Times povedali viri seznanjeni z njegovimi pogovori.

»Imamo vizijo, koliko Tomahawkov potrebujemo«

Zelenski je v ponedeljek potrdil bližajoči se sestanek s Trumpom. »S predsednikom Trumpom sem delil svojo vizijo o tem, koliko Tomahawkov naj Ukrajina prejme,« je dejal ukrajinski voditelj.

Ukrainski uradniki ocenjujejo, da je Trump zdaj bolj naklonjen odobritvi dobave raket kot kdajkoli prej, a so poudarili, da ameriški predsednik še ni sprejel dokončne odločitve. Če Putin noče skleniti mirovnega dogovora, je Trump povedal, da bi Ukrajini lahko poslal Tomahawke.

Trump je prav tako naročil posebnemu delegatu Stevu Witkoffu, da se osredotoči na končanje vojne v Ukrajini. Ukrajinska delegacija, ki jo vodita šef kabineta Andrij Jermak in predsednica vlade Julija Sviridenko, je že prispela v Washington, kjer bo teden dni vodila pogovore z ameriškimi oblastmi, poroča index.hr.