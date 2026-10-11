Trump udaril po Zelenskem: »Ukrajina naj si poišče novega voditelja« (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj 'dobi novega voditelja', potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ostro kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij proti Rusiji.

Ukrajinski predsednik je opozoril, da bi dogovor o izvozu več milijonov ton ruskega dizelskega goriva v ZDA Moskvi zagotovil sredstva za nadaljevanje vojne proti Ukrajini, in ga označil za darilo Putinu.

Zelenski dogovor s Putinom označil za darilo Rusiji

Trump je pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA, na katerih njegovim republikancem ne kaže dobro, v soboto pred novinarji zagovarjal dogovor s Putinom, ki omogoča večji dotok ruskega dizla na svetovne trge. Ob tem je v izjavi pred Belo hišo poudaril, da si ruski predsednik »močno želi« doseči dogovor o končanju vojne v Ukrajini, Zelenskemu pa očital, da ovira sporazum z Moskvo in ignorira navodila, naj ne napada ruskih rafinerij.

Trump Zelenskemu: »Naj se, za vraga, raje ustavi«

»Naj se, za vraga, raje ustavi,« je dejal Trump. Nato je Ukrajincem predlagal, naj »dobijo novega voditelja, ki bo sposoben skleniti sporazum«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Ukrajini volitve zaradi vojnega stanja odložene

V Ukrajini od začetka ruske invazije februarja 2022 velja vojno stanje, v skladu s katerim so volitve odložene. Rusija že dlje časa izvaja pritisk na Ukrajino za čimprejšnjo izvedbo predsedniških volitev.