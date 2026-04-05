Trump besno kot le redko: »Odprite prekleto ožino, vi prekleti norci, sicer boste živeli v peklu!«

Ameriški predsednik Donald Trump je znova zagrozil Iranu, naj do torka odpre Hormuško ožino. Tokrat je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social uporabil tudi več kletvic in se zahvalil Alahu. »Torek bo v Iranu dan elektrarn in dan mostov v enem. Ničesar podobnega še ni bilo!!! Odprite prekleto ožino, vi prekleti norci, sicer boste živeli v peklu - samo glejte! Hvala Alahu,« je zapisal Trump.

Trump je v telefonskem pogovoru za Fox News kasneje povedal, da verjame, da obstaja »velika možnost«, da z Iranom dogovor sklenejo v ponedeljek. »Če se ne bodo hitro dogovorili, razmišljam, da bi vse razstrelil in prevzel nadzor nad nafto,« je dodal.

Trump že v soboto zagrozil Iranu

Predsednik ZDA je že v soboto zagrozil Iranu in zapisal, da ima 48 ur časa za sklenitev dogovora o odprtju Hormuške ožine, sicer se bo nad njim razbesnel pekel. Pred tem je v petek napovedal, da bodo ZDA napadle iranske mostove in elektrarne. Iranska vojska je v soboto zvečer že zavrnila Trumpov ultimat. »Agresivni in bojeviti ameriški predsednik se je po zaporednih porazih na nemočen, nestabilen, razdražen in neumen način lotil groženj infrastrukturi in premoženju,« je v izjavi za iransko televizijo povedal poveljnik iranskih oboroženih sil, general Ali Abdolahi.

Trump je Teheranu že marca postavil desetdnevni ultimat za ponovno odprtje Hormuške ožine, ključne pomorske poti za prevoz energentov in drugih dobrin, ki jo je Iran od začetka vojne praktično zaprl za promet. Poveljnik iranskih sil je v soboto opozoril še, da bodo »v primeru napada ameriško-sionističnega sovražnika« v odgovor napadli »vso infrastrukturo, ki jo uporablja ameriška teroristična vojska, pa tudi infrastrukturo sionističnega režima«. Predstavniki oblasti Omana in Irana so sicer ravno danes opravili pogovore o sprostitvi plovbe prek Hormuške ožine.