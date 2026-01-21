Trump v Davosu: »Brez nas bi danes vsi vi govorili nemško in morda malce japonsko«

Le ZDA lahko branijo Grenlandijo, je danes na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v Davosu dejal ameriški predsednik Donald Trump in pozval k takojšnjim pogajanjem za pridobitev tega danskega avtonomnega ozemlja. V govoru v nabito polni dvorani je sicer predvsem hvalil uspehe svojih politik, za Evropo pa je dejal, da »ne gre v pravo smer«. Trump je v govoru izpostavil, da so ZDA med drugo svetovno vojno ubranile Grenlandijo in jo nato vrnile Danski, kar da je bila velika napaka. Zaveznico v Nato je ob tem označil za »nehvaležno«. V nabito polni dvorani je ameriški predsednik sicer predvsem hvalil uspehe svojih politik, medtem ko je za Evropo dejal, da »ne gre v pravo smer«. »ZDA so gospodarski motor planeta. In ko Amerika cveti, cveti cel svet. Tako je bilo že od nekdaj,« je dejal in med domnevnimi uspehi svojih politik med drugim navedel nizko inflacijo in rast, »kakršne še nobena država ni doživela«. Med drugim je zbranim zabrusil: »Brez nas bi danes vsi govorili nemško in morda malce japonsko.«

Se pa Trumpova pot v Evropo ni začela povsem po načrtih. Kot smo že pisali, se je moralo letalo zaradi tehnične težave vrniti v bazo, Trump pa se je nato vkrcal na drugo letalo in ponovno odpotoval proti Davosu, kamor je prispel z okoli triurno zamudo. V mestu sicer že nekaj dni potekajo glasni protesti proti ameriškemu predsedniku in njegovi politiki, protestniki zelo glasno nasprotujejo predvsem njegovi želji po prevzemu Grenlandije. Od ponedeljka so tako zbrane množice na ulicah med drugim zažigale ameriške zastave ter Trumpu sporočale, da v Švici »ni dobrodošel« oziroma oblastem naj ga »izženejo«.