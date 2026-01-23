Trump v Davosu v novi oklepni koloni: Tajna služba razkriva prehod na novo generacijo oklepnih vozil

Ameriški predsednik Donald Trump posodablja predsedniški vozni park – na cesti in v zraku. Na letošnjem Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu je v njegovi koloni prvič opazno nastopila nova, močno oklepljena flota terencev Cadillac Escalade, medtem ko v ozadju poteka tudi reševanje težav s starajočo se letalsko floto.

Namesto prepoznavnih Chevroletev tipa Suburban, ki so desetletja veljali za standard tajne službe, sta zdaj v ospredju vozila najmanj dva masivna črna Escalada. Fotografije razkrivajo, da ne gre za serijska vozila, temveč za posebej predelane primerke – z vidno dodatno ojačanim oklepom okoli vetrobranskega stekla in vrat. Suburban je bil dolgo prva izbira zaradi robustnosti, prostora in možnosti vgradnje težkega oklepa ter komunikacijske opreme, Escalade pa nakazuje prehod v novo generacijo zaščitnih vozil oziroma testno fazo modernizacije flote.

Direktor tajne službe Sean Curran je ob tem poudaril, da gre za nadaljevanje sodelovanja s podjetjem General Motors. »Veseli smo, da nadgrajujemo naš dolgoletni odnos, ko ta vozila uvajamo v zaščitno floto,« je sporočil. Trump naj bi zanimanje za Cadillacova vozila izrazil že na lanskem sestanku z izvršno direktorico GM Mary Barro, Curran pa je nato obiskal tovarno v Michiganu, kjer so govorili o »naslednji generaciji oklepnih terenskih vozil«. Podrobnosti o specifikacijah ostajajo zaupne, omenja pa se, da bi platforma lahko služila tudi kot osnova za prihodnjo predsedniško limuzino, znano kot »Zver« – General Motors naj bi za razvoj že dobil pogodbo do leta 2029.

FOTO: Ina Fassbender Afp

Program predsedniških letal se zamika

Hkrati se vse glasneje omenja vprašanje letalske posodobitve. Na poti v Davos se je predsedniško letalo VC-25A, znano kot Air Force One, kmalu po vzletu vrnilo v bazo Andrews zaradi »manjše električne okvare«, kot je sporočila Bela hiša. Trump je potovanje nadaljeval z manjšim letalom C-32A, iz Züricha v Davos pa s helikopterjem Marine One. Takšni zapleti znova opozarjajo, da sta Boeingova 747 v uporabi že več kot tri desetletja, program novih predsedniških letal VC-25B pa se močno zamika – dobave naj ne bi pričakovali pred letom 2028.

Kot začasno rešitev naj bi ameriško letalstvo do poletja 2026 zagotovilo nadomestno letalo – luksuzni Boeing 747, ki ga je podarila katarska kraljeva družina. Letalo trenutno predelujejo, da bi doseglo stroge varnostne standarde, med drugim z vgradnjo naprednih komunikacijskih sistemov, protiraketne zaščite in zaščite pred elektromagnetnim impulzom. Donacija, vredna več sto milijonov dolarjev, je sprožila tudi kritike zaradi možnega konflikta interesov, Trump pa jo je branil kot prihranek za ameriške davkoplačevalce.