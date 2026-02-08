Trump v konfliktu z Evropo. Za tem stoji človek, o katerem skoraj nihče ne ve nič

Verjetno še nikoli niste slišali za Andyja Bakerja. A on je vodilni intelektualec v Svetu za nacionalno varnost (NSC), katerega odločitve lahko oblikujejo prihodnost zunanje politike Republikanske stranke. Čeprav se izogiba medijski pozornosti, je namestnik svetovalca za nacionalno varnost postal ključna figura v krogu podpredsednika JD Vancea. Oblikuje ne le njegov pogled na zunanjo politiko, temveč tudi nekatere najpomembnejše odločitve Bele hiše, zlasti konfrontacijski odnos do ameriških zaveznikov v Evropi.

Edini trenutek, ko je Baker prišel v središče pozornosti, je bil naključen – marca ga je podpredsednik JD Vance imenoval za glavnega človeka v zloglasnem internem prepisu administracije o napadih Hutov v Jemnu, ki je prišel v javnost, poroča Politico. Čeprav ga malokdo pozna izven Washingtona in evropskih prestolnic, je Baker ključen za razumevanje Trumpovih zunanjepolitičnih potez, ki medejo Evropo – od Münchna do Donbasa. Glede na to, da se Vance uveljavlja kot glavni kandidat za republikansko nominacijo leta 2028, pričakujejo, da bo Baker, samo oklicani 'realist', skeptičen do tradicionalnih ameriških zavezništev in vojaških intervencij, igral še pomembnejšo vlogo v prihodnosti.

Nekateri menijo, da bo Baker ključen ne glede na to, kdo postane republikanski kandidat. »Andy bo imel svojo vlogo v vsaki prihodnji administraciji,« je povedal Alex Wong, ki je bil Trumpov namestnik svetovalca za nacionalno varnost do maja, ko je Baker prevzel to funkcijo. Članek Politica temelji na pogovorih s skoraj desetimi viri, vključno z uradniki administracije, visokimi evropskimi predstavniki in analitiki, mnogi pa so govorili anonimno.

Govor, ki je stresel Evropo

Bakerjev vpliv se kaže v nekaterih najbolj radikalnih stališčih Trumpove administracije. Pomagal je pripraviti oster govor, ki ga je Vance imel na Münchenski varnostni konferenci februarja 2025, trdita dva vira, seznanjena z njegovim delom, kar je potrdil tudi en evropski uradnik. Vanceove izjave, ki še skoraj leto dni kasneje odmevajo v evropskih diplomatskih krogih, so ostro kritizirale evropske voditelje zaradi domnevnega neuspeha pri zaščiti svobode govora in jih pozivale k omejevanju ilegalne migracije. Trdil je, da evropsko »odstopanje od nekaterih temeljnih vrednot« predstavlja glavno grožnjo transatlantskemu zavezništvu.

Baker, ki je zavrnil komentar, je imel po navedbah enega od virov tudi veliko vlogo pri pripravi nove Strategije nacionalne varnosti. Strategija je ponovila Vanceovo tezo iz Münchna, da evropsko odmik od »civilizacijske samozavesti in zahodne identitete« predstavlja primarno grožnjo transatlantski varnosti, hkrati pa pozdravila naraščajoč vpliv »domoljubnih« nacionalističnih strank v Evropi. Kritizirala je širitev Nata in pozvala k prekinitvi »Nata kot nenehno širjujočega se zavezništva«. Bakerjeva vloga pri münchenskem govoru in strateškem dokumentu do zdaj ni bila javno znana.

»Ta pristop predstavlja izziv celotnemu establišmentu,« je dejal Mark Episkopos, raziskovalec Evrazije na Inštitutu Quincy. »Gre za veliko bolj neposreden izziv zaradi načina, kako je postavljen. Postavljen je tako, da zavrača, ali vsaj resno dvomi o temeljnih predpostavkah, kaj naj bi tukaj sploh počeli. Katere vrednote naj branimo? Zakaj je Nato videti tako, kot je?«

Od delavske družine do Bele hiše

Baker je do kroga moči maga prišel po zaviti poti. Odrasel je v delavski družini v območju North Baya v San Franciscu. Po študiju zgodovine na Berkeleyju in podiplomskem študiju mednarodnih odnosov na Oxfordu je delal kot univerzitetni predavatelj. Leta 2010 se je pridružil State Departmentu, kjer je preživel 13 let. Službovanje v Afganistanu in v sedežu Nata v Bruslju je okrepilo njegov pesimistični pogled na vlogo Amerike v svetu. »Videti je, da ga je to globoko zaznamovalo,« je povedala oseba, seznanjena z njegovo vlogo. Sčasoma je sklenil, da delovskim volivcem »demokrati, ki so podpirali vojne, niso pomagali, saj te vojne škodijo oddaljenim deželam in pravzaprav nikomur v ZDA.« Leta 2023 je zapustil State Department in se povezal z JD Vanceom, takrat senatorjem iz Ohia, ki ga je zaposlil kot svetovalca za nacionalno varnost. Baker je imel pomembno vlogo pri oblikovanju Vanceovega nasprotovanja ameriški vojaški pomoči Ukrajini.

Ključni svetovalec za Ukrajino

Trumpova zmaga 2024 je Vanceu in Bakerju omogočila, da svojo vizijo uresničita, zlasti pri pristopu k vojni v Ukrajini. Njuno prizadevanje za pogajalsko rešitev se je ujemalo s Trumpovim ciljem, da hitro konča konflikt. Baker, ki tekoče govori rusko, je sodeloval pri oblikovanju začetnih okvirov pogajanj, vključno s sporazumom o mineralih, podpisanim oktobra. »Andy je bil ključni svetovalec in izvajalec pri postavljanju začetnih okvirjev ukrajinskih pogajanj,« je povedal Wong. Njegovi sodelavci trdijo, da njegov pristop ni protiukrajinski, temveč usmerjen k temu, da ZDA ostanejo stran od globalnih obveznosti, ki jih ne štejejo za ključne. Kljub temu del evropskih zaveznikov meni, da »njegovo dojemanje Rusije precej odstopa od našega« in da precenjuje njeno moč.

Intelektualec za zunanjo politiko

Baker je lansko pomlad prevzel funkcijo namestnika svetovalca za nacionalno varnost. V tej vlogi tesno sodeluje z ameriškim zunanjim ministrom in svetovalcem za nacionalno varnost Marcom Rubiom ter z namestnikom Robertom Gabrielom Jr., ki ga Bela hiša vidi kot operativnega direktorja NSC. »Andy je absolutnoo intelektualec za zunanjo politiko, Robert pa praktični operativec,« je povedal Alexander Gray, ki je bil v prvem Trumpovem mandatu predstojnik NSC. Baker, arhitekt Trumpove zunanje politike iz ozadja, je sodeloval pri ključnih odločitvah nacionalne varnosti, vključno z opazovanjem bombardiranja iranskih nuklearnih objektov in načrtovanjem kampanje proti Hutom. »Andy Baker je dragocen član predsednikovega tima za nacionalno varnost,« je dejal Marco Rubio.

Kljub naraščajočemu vplivu ljudje, ki ga poznajo, pravijo, da je »zelo previden – strateg«, in se več predstavlja kot akademik kot politični operativec.

Prihodnost republikanske politike

Baker predstavlja vse močnejšo frakcijo konservativnih zunanjepolitičnih mislecev v administraciji. Med njegovimi zavezniki je Elbridge Colby, zagovornik preusmeritve ameriške vojaške moči proti zajezitvi Kitajske. Čeprav obstajajo razlike, zavezniki pogosto združujejo Bakera, Vancea in Colbyja kot ideološko sorodne. »Še celo samo tekmovanje idej je samo po sebi precej pomembno,« je povedal Episkopos o rivalstvu med konservativnimi realistično naravnanimi in tradicionalnimi republikanskimi jastrebi, poroča index.hr.