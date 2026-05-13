Trump Venezuelo označil za 51. zvezno državo ZDA, začasna predsednica Rodriguez: »To ni v načrtu« (FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom »51. država ZDA«. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. Že v ponedeljek je Trump po navedbah novinarja ameriške televizijske postaje Fox News v telefonskem pogovoru z njim dejal, da resno razmišlja, da bi Venezuelo spremenil v 51. zvezno državo ZDA. Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez je v odzivu dejala, da to ni v načrtu. Poudarila je še, da Venezuela ni kolonija, vlada v Caracasu pa bo tudi v prihodnje ščitila celovitost, suverenost in neodvisnost države. »Predsednik Trump ve, da smo si prizadevali za diplomatsko agendo sodelovanja. To je smer in to je pot,« je še dejala.

Ameriška vojska je v začetku leta napadla Venezuelo, zajela in odpeljala predsednika Nicolasa Madura, državo pa odtlej vodi nekdanja podpredsednica Rodriguez. Tokratno namigovanje Trumpa na Venezuelo kot del ZDA ni prvo. Že v začetku leta je objavil fotomontažo, na kateri je bil med drugim prikazan plakat, na katerem je bila poleg ZDA tudi Venezuela v barvah ameriške zastave. Kot 51. državo ZDA je Trump v preteklosti omenjal tudi severno sosedo ZDA Kanado. Ta to odločno zavrača. Ameriški predsednik izraža tudi ozemeljske težnje po Grenlandiji.