Trump voščil: Vesel božič vsem, tudi »radikalno levi nesnagi«

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju vsem zaželel vesel božič, ob tem pa je napadel svoje politične nasprotnike. Sporočil je, da želi vesel božič »vsem, vključno z radikalno levo nesnago«, kot je poimenoval demokrate, ki jih redno obtožuje, da so po njegovem mnenju izvor političnih in družbenih težav. Trump je zapisal: »Vesel božič vsem, vključno z radikalno levo nesnago, ki dela vse, da uniči našo državo, a jim to popolnoma ne uspeva.« Po tem je izpostavil tisto, kar razume kot dosežke svojega predsedniškega mandata, ter dodal: »Znova nas spoštujejo, morda bolj kot kadarkoli prej. Bog blagoslovi Ameriko!!!«

Demokrati in Biden kot stalne tarče

Trump pogosto pripisuje odgovornost za gospodarske in družbene napetosti ter mednarodne konflikte demokratski stranki in še posebej nekdanjemu predsedniku Joeju Bidnu. V kategorijo »radikalne levice« po lastnih merilih uvršča širok krog političnih nasprotnikov, tudi tiste, ki so sicer označeni kot zmerni ali centristični. Praznike preživlja v Mar-a-Lagu na Floridi, kjer tradicionalno biva in od koder redno komentarja ameriško politično dogajanje, poroča index.hr.

FOTO: Truth Details, zaslonski posnetek

Preberite še: