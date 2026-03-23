Trump za nekaj dni odložil napade na Iran, Teheran pogajanja zanika

Ameriški predsednik Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju Instagram sporočil, da so ZDA in Iran v zadnjih dveh dneh opravili »zelo dobre in plodne pogovore o celoviti in popolni rešitvi glede sovražnosti na Bližnjem vzhodu«. Na podlagi tega je, kot je zapisal, odredil, da se za pet dni odložijo vsi načrtovani vojaški napadi na iranske elektrarne in energetsko infrastrukturo, »odvisno od uspeha nadaljnjih srečanj in razprav«.

Trumpova objava pomeni nenaden obrat po ostrih grožnjah iz preteklih dni, ko je Washington Teheranu postavil ultimat glede odprtja Hormuške ožine. Tokrat pa ameriški predsednik poudarja diplomatski ton in nadaljevanje pogovorov skozi ves teden.

Medtem ko Washington govori o napredku, Teheran vztraja, da pogovorov ni bilo

V Teheranu so se na Trumpove navedbe odzvali z odločnim zanikanjem. Predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf je sporočil, da se »z ZDA niso odvila nobena pogajanja«, in dodal, da gre za poskus manipulacije trgov, zlasti na področju nafte in energije. Po njegovih besedah ZDA s takšnimi izjavami skušajo ublažiti pritisk zaradi rastočih cen energentov.

Podobno stališče so zavzeli tudi na iranskem zunanjem ministrstvu, kjer so zatrdili, da ni bilo nobenih neposrednih ali posrednih pogovorov z ameriško stranjo. Ob tem so priznali, da so prek tretjih držav prejeli določena sporočila iz Washingtona, vendar to po njihovem mnenju ne pomeni začetka dejanskega dialoga. Iranske tiskovne agencije Mehr in Fars dodatno poročajo, da je odločitev o preložitvi napadov posledica iranskih opozoril o povračilnih ukrepih. Teheran je namreč že napovedal, da bi v primeru napadov lahko ciljal energetsko infrastrukturo v širši regiji.

Napetosti ostajajo visoke tudi zaradi strateškega pomena Hormuške ožine, skozi katero poteka približno petina svetovnega izvoza nafte. Iran je danes znova opozoril, da bi lahko v primeru nadaljnjih groženj uporabil morske mine in s tem resno omejil ladijski promet. Kljub nasprotujočim si izjavam so nekateri evropski voditelji pozdravili možnost dialoga. Nemški kancler Friedrich Merz je ocenil, da je vsak korak k neposrednim stikom pozitiven, britanski premier Keir Starmer pa je dejal, da Združeno kraljestvo podpira prizadevanja za umiritev razmer.