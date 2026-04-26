Trump o osumljencu za napad: »Moški je bolan«

Osumljenec za strelski incident na večerji dopisnikov Bele hiše, ki se je je v soboto udeležil tudi predsednik Donald Trump, je po besedah slednjega spisal »zelo protikrščanski manifest«. Dogodek dokazuje potrebe po izgradnji varne plesne dvorane v Beli hiši, britanski kralj pa kljub vsemu prihaja na obisk, je Trump dejal v pogovoru za Fox News.

»Ko berete njegov manifest, sovraži kristjane,« je v odgovoru na vprašanje v prvem pogovoru po streljanju o motivu osumljenca dejal Trump. »Moški je bolan. Njegova sestra ali brat se je pritoževal nad tem. Veste, pritoževali so se celo organom pregona,« je dejal v telefonskem pogovoru in dodal, da gre za osebo z veliko težavami. Policija motiva za dejanje moškega, ki je oborožen s strelnim orožjem in več noži skušal vdreti v prireditveno dvorano, uradno še ni navedla. Glede na prve ugotovitve, ki jih je danes razkril namestnik pravosodnega ministra Todd Blanche, pa naj bi bili tarča strelca najverjetneje visoki predstavniki vlade, verjetno tudi Trump.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je danes napad na omrežju X označila za poskus umora Trumpa. Večerjo je »ugrabila izprijena nora oseba, ki je poskusila umoriti predsednika in toliko visokih predstavnikov vlade, kot bi bilo mogoče«, je zapisala.

Trump je sicer želel sprva nadaljevati dogodek, a kot je dodal, mu tega niso dovolili zaradi varnostnih razlogov. Na koncu so ga prepeljali v Belo hišo, kjer je imel novinarsko konferenco, kar je danes označil za pravilno odločitev. Še vedno sicer upa, da bodo lahko večerjo z dopisniki, ki se je je v vlogi predsednika udeležil prvič, izvedli kmalu. Ob nekaterih pomislekih o varnostnih ukrepih v hotelu Hilton, ki je gostil večerjo, je pohvalil tajno službo, ki da je nemudoma ustavila napadalca. V pogovoru za Fox News je Trump dejal, da se ni prav zavedal, kako nevarna je njegova služba, ko se je potegoval za vnovično izvolitev.