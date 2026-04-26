  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STRELSKI INCIDENT

Trump o osumljencu za napad: »Moški je bolan«

Donald Trump se je odzval na strelski incident, ki se je zgodil na večerji dopisnikov Bele hiše.
Donald Trump na večer, ko se je zgodilo streljanje. FOTO: Jonathan Ernst Reuters
 26. 4. 2026 | 19:40
 26. 4. 2026 | 19:55
A+A-

Osumljenec za strelski incident na večerji dopisnikov Bele hiše, ki se je je v soboto udeležil tudi predsednik Donald Trump, je po besedah slednjega spisal »zelo protikrščanski manifest«. Dogodek dokazuje potrebe po izgradnji varne plesne dvorane v Beli hiši, britanski kralj pa kljub vsemu prihaja na obisk, je Trump dejal v pogovoru za Fox News.

»Ko berete njegov manifest, sovraži kristjane,« je v odgovoru na vprašanje v prvem pogovoru po streljanju o motivu osumljenca dejal Trump. »Moški je bolan. Njegova sestra ali brat se je pritoževal nad tem. Veste, pritoževali so se celo organom pregona,« je dejal v telefonskem pogovoru in dodal, da gre za osebo z veliko težavami. Policija motiva za dejanje moškega, ki je oborožen s strelnim orožjem in več noži skušal vdreti v prireditveno dvorano, uradno še ni navedla. Glede na prve ugotovitve, ki jih je danes razkril namestnik pravosodnega ministra Todd Blanche, pa naj bi bili tarča strelca najverjetneje visoki predstavniki vlade, verjetno tudi Trump.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je danes napad na omrežju X označila za poskus umora Trumpa. Večerjo je »ugrabila izprijena nora oseba, ki je poskusila umoriti predsednika in toliko visokih predstavnikov vlade, kot bi bilo mogoče«, je zapisala.

Trump je sicer želel sprva nadaljevati dogodek, a kot je dodal, mu tega niso dovolili zaradi varnostnih razlogov. Na koncu so ga prepeljali v Belo hišo, kjer je imel novinarsko konferenco, kar je danes označil za pravilno odločitev. Še vedno sicer upa, da bodo lahko večerjo z dopisniki, ki se je je v vlogi predsednika udeležil prvič, izvedli kmalu. Ob nekaterih pomislekih o varnostnih ukrepih v hotelu Hilton, ki je gostil večerjo, je pohvalil tajno službo, ki da je nemudoma ustavila napadalca. V pogovoru za Fox News je Trump dejal, da se ni prav zavedal, kako nevarna je njegova služba, ko se je potegoval za vnovično izvolitev.

Donald TrumpBela hišaZDAstreljanje
ZADNJE NOVICE
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki