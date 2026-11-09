Trump začel dvomiti v izide volitev: »Ali kdo res verjame, da so bile volitve poštene«

Ameriški predsednik Donald Trump je po slabem tednu od kongresnih volitev v ZDA danes podvomil v poštenost izidov teh volitev, na katerih so njegovi republikanci doživeli velik poraz. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je danes vprašal, ali kdo res verjame v poštenost volitev. »Ali kdo res verjame, da so bile volitve poštene? Kako so lahko bile ankete tako napačne???« je zapisal Trump. Ni jasno, o katerih anketah je govoril, saj so praktično vse javno dostopne napovedovale zmago demokratov. Zgrešile so le glede obsega te zmage, saj so demokrati v nasprotju s pričakovanji prepričljivo zmagali tudi v tekmi za večino v zveznem senatu.

V objavi na Truth Social se je pritožil tudi glede volilnih naprav, vendar ni pojasnil, kaj natančno ga je zmotilo. V enem od okrožij New Yorka naprave sicer niso zaznale določenega števila glasovnic, ki so jih nato s policijskim spremstvom odpeljali v centralo in uspešno prešteli.

Še vedno ne priznava poraza proti Joeju Bidnu

Trump je že v preteklosti podvomil v poštenost nekaterih volitev v ZDA. Še vedno ne priznava denimo poraza proti Joeju Bidnu na predsedniških volitvah leta 2020. Prejšnji teden je ameriški predsednik sicer presenetil, ko je že na volilno noč v izjavi za časnik New York Times priznal poraz republikancev in demokratom čestital za zmago. Upanje na morebitno novo obdobje sodelovanja z demokrati pa je nato konec prejšnjega tedna odpravil z razglasitvijo imenovanja bojevitega arhitekta neusmiljene politike proti priseljencem Stephena Millerja na položaj vodje kabineta Bele hiše.

Trumpovo pravosodno ministrstvo je letos na Aljaski celo vložilo preventivno tožbo za razveljavitev izida senatnih volitev na Aljaski, če bi tam zmagala demokratska kandidatka. Ta volilna tekma sicer še ni odločena.