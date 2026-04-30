TRUMP ZAGROZIL NEMČIJI

Trump zagrozil Nemčiji in ostro napadel nemškega kanclerja (VIDEO)

Trump razmišlja o zmanjšanju vojaške prisotnosti.
Ameriški predsednik Donald Trump in nemški kancler Friedrich Merz FOTO: Jonathan Ernst Reuters
Ameriški predsednik Donald Trump in nemški kancler Friedrich Merz FOTO: Jonathan Ernst Reuters
A. G.
 30. 4. 2026 | 13:35
Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z zmanjšanjem števila ameriških vojakov v Nemčiji, kar je najnovejša poteza v naraščajočem sporu z zavezniki iz Nata. Grožnja prihaja po izjavi nemškega kanclerja Friedricha Merza, da je Iran v pogajanjih »ponižal« Ameriko. Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da njegova administracija »preučuje in razmišlja o morebitnem zmanjšanju števila vojakov v Nemčiji« ter da bo odločitev sprejeta »v kratkem času«.

Povod za Trumpovo reakcijo je izjava nemškega kanclerja Friedricha Merza v ponedeljek, ki je ocenil, da je Trumpova ekipa izgubila v pogajanjih z Iranom o koncu vojne in ponovnem dogovoru. »Iranci so očitno zelo spretni pogajalci, ali bolje rečeno, zelo spretni v ne pogajanjih. Pustili so Američane, da potujejo v Islamabad in se nato vrnejo brez kakršnega koli rezultata,« je dejal nemški kancler. Merz je kritike ponovil tudi v sredo in poudaril, da Evropa »trpi« posledice zaprtja ožine. Trump je odgovoril z obtožbo, da Merz meni, da je »v redu, da ima Iran jedrsko orožje«, in mu sporočil, da »ne ve, o čem govori«. Prejšnji teden je Trump drugič odpovedal pošiljanje ameriških pogajalcev v Islamabad, pogajanja o iranskem jedrskem programu in Hormuški ožini pa so od takrat v zastoju.

Povod za Trumpovo reakcijo je izjava nemškega kanclerja Friedricha Merza v ponedeljek. FOTO: Jonathan Ernst Reuters
Povod za Trumpovo reakcijo je izjava nemškega kanclerja Friedricha Merza v ponedeljek. FOTO: Jonathan Ernst Reuters

Nove napetosti v Natu

Čeprav je Merz v sredo poskušal omiliti situacijo in zavrnil Trumpove izjave ter dejal, da je njun odnos »dober kot vedno«, bo predsednikova grožnja z umikom vojakov verjetno povzročila skrb v Berlinu in po vsej Evropi. Ta poteza prihaja v času povečanih napetosti med ZDA in tradicionalnimi evropskimi zavezniki, pri čemer Trump vse glasneje grozi z izstopom iz Nata.

Trump je 1. aprila izjavil, da »brez dvoma« razmišlja o izstopu iz Nata, ker evropski zavezniki niso sodelovali v ameriško-izraelski vojni proti Iranu niti pomagali zagotoviti strateško pomembne Hormuške ožine. Takšen korak bi bil katastrofalen za evropsko varnost, vendar se šteje za malo verjetnega zaradi ameriškega zakona iz leta 2024, ki predsedniku prepoveduje izstop brez dvotretjinske večine v senatu ali odločitve kongresa. Strokovnjaki zato menijo, da bi Bela hiša lahko raje sprejela ukrepe, ki oslabijo zavezništvo, ne pomenijo pa popolnega umika. Eden takih scenarijev je prav umik ameriških sil iz Evrope.

»Najhujša kriza v zgodovini zavezništva«

Po podatkih ameriškega obrambnega ministrstva je v Evropi nameščenih več kot 68.000 ameriških vojakov. Največji kontingent je v Nemčiji, kjer jih je po podatkih kongresne raziskovalne službe leta 2024 več kot 35.000, nemški mediji pa navajajo celo okoli 50.000. Trump je v obeh svojih mandatih redno kritiziral Nato in obtoževal članice, da »izkoriščajo« ZDA, ker ne prispevajo dovolj k obrambnim proračunom.

Zadnje predsednikove poteze, kot so grožnje z invazijo na Grenlandijo in označevanje zaveznikov za »strahopetce«, so strokovnjake pripeljale do ocene, da gre za »najhujšo krizo, s katero se je Nato kdaj soočil«. Ivo Daalder, nekdanji ameriški predstavnik pri Natu, je dejal, da si je »težko predstavljati, da bi katera koli evropska država še lahko zaupala, da jo bodo ZDA branile«.

Le nekaj ur pred Trumpovo objavo je ameriški državni sekretar Marco Rubio govoril z nemškim zunanjim ministrom o Iranu in pomenu svobodne plovbe v Hormuški ožini. Trump je istega dne tudi sporočil, da je govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in predlagal »kratko premirje« v Ukrajini, poroča index.hr.

Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
