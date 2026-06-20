Trump zanetil mednarodni spor, minister Tajani: »Užalil je celotno Italijo« (VIDEO)

Izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa o italijanski premierki Giorgii Meloni, za katero je dejal, da ga je prosila za fotografijo, so sprožile diplomatski spor med Washingtonom in Rimom. Po incidentu je italijanski zunanji minister Antonio Tajani sporočil, da odpoveduje načrtovano potovanje v Združene države Amerike, med katerim naj bi se srečal z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom. »Ostre in žaljive besede predsednika Trumpa premierki Giorgii Meloni so užalile celotno Italijo. Zaradi tega sem se odločil odpovedati svoj obisk Združenih držav Amerike, ki je bil predviden za 21. in 22. junij,« je Tajani zapisal na X. V ZDA bi se moral udeležiti italijansko-ameriškega foruma o podjetništvu, naložbah, znanosti in inovacijah. Forum je bil včeraj, po tem, ko je Tajani obisk odpovedal, odpovedan.

Meloni: Iskreno sem zgrožena

In kaj je Trump storil? V intervjuju za italijansko televizijsko postajo La7 je dejal, da ga je na vrhu G7 Meloni »prosila«, da bi se fotografiral z njo. Trump je v to privolil, a le zato, ker se mu je zasmilila. »Prosila me je, naj se fotografiram z njo. Tako zelo si je želela fotografije z mano. Tega nisem hotel storiti, ampak mi je je bilo žal,« je dejal Trump, sodeč po italijanskem prevodu, ki ga je objavila mreža.

Meloni pa je navedbe predsednika Trumpa ostro zavrnila: »Donaldove trditve so popolnoma izmišljene. Iskreno sem zgrožena. Ne vem, zakaj predsednik Združenih držav tako ravna s svojimi zavezniki, in to se ni zgodilo prvič. Ne jaz, ne Italija nikogar za nič ne prosimo, naj bo to jasno.«

To pa ni prvi spopad med Trumpom in Girgio Meloni. V začetku letošnjega leta je italijanska premierka okrcala Trumpa zaradi njegove kritike papeža Leona XIV., ki je dejal, da nasprotuje vojni v Iranu. Meloni je kritiko ameriškega predsednika označila za nesprejemljivo. Trump je nato kritiziral Meloni in Italijo zaradi nezadostne pomoči Združenim državam med konfliktom na Bližnjem vzhodu. Meloni je sicer dolgo veljala za Trumpovo najmočnejšo zaveznico v Zahodni Evropi, a se je odnos, kot kaže hitro in močno skrhal..