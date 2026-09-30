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UMETNA INTELIGENCA

Trump zbral Muska, Zuckerberga in druge velikane: podpisali dogovor o umetni inteligenci, nato ukazal spremembo njenega imena (FOTO)

V Beli hiši se je zbrala tehnološka elita, ki kroji prihodnost umetne inteligence. Donald Trump je z vodilnimi podjetij OpenAI, Google, Meta, Nvidia in drugih sklenil dogovor o varnosti umetne inteligence.
FOTO: Jonathan Ernst Reuters

FOTO: Jonathan Ernst Reuters

FOTO: Jonathan Ernst Reuters

FOTO: Jonathan Ernst Reuters

 FOTO: Jonathan Ernst Reuters

 FOTO: Jonathan Ernst Reuters

FOTO: Kent Nishimura Afp

FOTO: Kent Nishimura Afp

FOTO: Jonathan Ernst Reuters

FOTO: Jonathan Ernst Reuters

FOTO: Jonathan Ernst Reuters
FOTO: Jonathan Ernst Reuters
 FOTO: Jonathan Ernst Reuters
FOTO: Kent Nishimura Afp
FOTO: Jonathan Ernst Reuters
N. Č.
 30. 9. 2026 | 09:24
 30. 9. 2026 | 09:24
7:12
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Ameriški predsednik Donald Trump je v torek v Beli hiši gostil srečanje vodilnih predstavnikov tehnološkega sveta. Po njegovih besedah je šlo za »izjemno srečanje« umov, ki »gradijo ameriško zlato dobo«. Med povabljenci so bili vodilni iz podjetij OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta in Google, torej ključni akterji ameriške industrije umetne inteligence.

Srečanje je potekalo v času, ko nekateri tehnološki direktorji in strokovnjaki pozivajo k strožjemu nadzoru nad umetno inteligenco zaradi pomislekov o morebitnih tveganjih, ki jih lahko predstavlja za človeštvo, piše BBC.

Tukaj so trije ključni poudarki Trumpovega tehnološkega vrha v Beli hiši.

FOTO: Jonathan Ernst Reuters
FOTO: Jonathan Ernst Reuters

1. Dogovor o »samoregulaciji« umetne inteligence

Trump je po zaprtem delu srečanja približno 30 minut odgovarjal na vprašanja novinarjev skupaj z vodilnimi predstavniki tehnoloških podjetij. Predsednik je povedal, da so direktorji podpisali »moralno zavezujoč« dokument, ki naj bi predstavljal »obliko zaščite« pred morebitnimi tveganji umetne inteligence.

V skladu z dogovorom, ki ga je Trump objavil na spletu, so podjetja odgovorna za zagotavljanje varnosti lastne tehnologije.

Podjetja so se prav tako zavezala, da bodo uvedla varovalke, ki bodo zagotavljale, da modeli delujejo tako, kot je predvideno, ter da bodo hitro odkrivala in odpravljala morebitne težave.

Sodelovala bodo tudi z »neodvisnimi revizorji«, ki bodo preverjali, ali njihovi sistemi umetne inteligence delujejo pravilno in ali njihove platforme ne »vdrejo v tehnične sisteme ali dostopajo do njih na nenameren način«.

Dogovor so podpisali Trump, izvršni direktor Googla Sundar Pichai, vodja Anthropica Dario Amodei, izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg, predsednik OpenAI Greg Brockman, ustanovitelj SpaceX Elon Musk in izvršni direktor Nvidie Jensen Huang. »Na nek način je skoraj kot ustava,« je o dogovoru dejal Trump. »Največji ljudje na svetu so jo podpisali, jaz pa sem jo podpisal kot predsednik.«

Trump je dodal, da bo ustanovil odbor za nadzor varnosti orodij umetne inteligence, vendar ni povedal, kdo bo v njem sodeloval.

 FOTO: Jonathan Ernst Reuters
 FOTO: Jonathan Ernst Reuters

Zuckerberg je dejal, da dogovor daje »ameriškemu ljudstvu in strankam zaupanje, da tehnologija deluje« tako, kot mora. Srečanje je označil za »zgodovinski pogovor«.

Amodei je dejal, da gre za način, »kako varno zmagati«, pri čemer se je navezal na Trumpovo izjavo v začetku meseca, da »kdor zmaga v umetni inteligenci, zmaga«.

Vsi strokovnjaki pa dogovora niso sprejeli z navdušenjem.

Raziskovalec upravljanja umetne inteligence na tehnološki univerzi Nanyang Jose Miguelito Enriquez je dejal, da dogovor kaže na »nastajajoče soglasje«, vendar ne odgovarja na vprašanje, ali bi morali razvijalci umetne inteligence odgovarjati za morebitne incidente.

Profesorica prava z Univerze v Sydneyju Kimberlee Weatherall je dejala, da je dogovor »globoko neprepričljiv« in prihaja kljub pozivom nekaterih svetovnih voditeljev ter predstavnikov industrije k strožjim pravilom.

Po njenih besedah sporazum podjetjem omogoča, da sama »opredelijo, kaj šteje kot varnost«, poleg tega pa ne določa posledic za morebitne kršitve. »Dogovor bi morali prezreti, saj gre za odvračanje pozornosti,« je dodala.

Trump je sicer že večkrat zmanjšal pomen opozoril o tveganjih umetne inteligence, čeprav so nekatera velika podjetja s področja umetne inteligence pozvala k strožjemu nadzoru. OpenAI je v ponedeljek sporočil, da je zaradi varnostnih pomislekov preklical izdajo svojega najnovejšega vodilnega modela umetne inteligence GPT-6.1 Astra.

Varnostni ukrepi podjetja so se znašli pod povečanim drobnogledom po več odmevnih dogodkih, povezanih z njihovo tehnologijo, med drugim po primerih, ko naj bi njihovi modeli brez dovoljenja dostopali do avstralskih vladnih platform.

Jeannie Paterson iz Centra za umetno inteligenco in digitalno etiko Univerze v Melbournu je opozorila, da bi samoregulacija lahko pomenila, da podjetja določijo »zgolj minimalne varovalke«.

Po njenem mnenju dogovor vzbuja »zelo malo zaupanja«, saj nedavni primeri nepredvidljivega delovanja umetne inteligence kažejo, da podjetja pri pristopu k tehnologiji niso bila dovolj dosledna.

FOTO: Kent Nishimura Afp
FOTO: Kent Nishimura Afp

2. Nadaljnja širitev podatkovnih centrov

Trump je ponovno izrazil podporo hitri širitvi podatkovnih centrov, ključne računalniške infrastrukture za delovanje umetne inteligence. Gradnja podatkovnih centrov je po ZDA sprožila odpor zaradi skrbi glede porabe električne energije in vpliva na lokalne skupnosti.

Postavitev novih centrov je postala tudi potencialna politična ovira za republikansko stranko pred ameriškimi vmesnimi volitvami novembra.

Raziskava Marist Poll v sodelovanju z NPR in PBS News, izvedena v začetku meseca, je pokazala, da je 65 odstotkov registriranih volivcev nasprotovalo gradnji podatkovnih centrov na njihovem območju.

Trump je na te pomisleke odgovoril, da bodo tehnološka podjetja poskrbela, da bodo ljudje »zadovoljni« z gradnjo podatkovnih centrov. »Ta velika, močna, zelo bogata in zelo pametna podjetja bodo ogromno prispevala skupnostim,« je novinarjem povedal Trump.

Huang iz Nvidie, podjetja, ki izdeluje računalniške čipe za delovanje umetne inteligence, je po srečanju dejal, da bi morali podatkovne centre imenovati »tovarne superinteligence«. Po njegovih besedah ti objekti »ponovno industrializirajo Združene države« in ustvarjajo delovna mesta v celotnem gospodarstvu.

FOTO: Jonathan Ernst Reuters
FOTO: Jonathan Ernst Reuters

3. Zdaj naj bi govorili o »superinteligenci«

Trump je v torek podpisal tudi izvršni ukaz, s katerim je ameriškim vladnim službam in agencijam naročil, naj začnejo uporabljati izraza »SI« in »superinteligenca« ter naj ne uporabljajo več izraza umetna inteligenca. Izraz SI naj bi nadomestil umetno inteligenco v »uradni korespondenci«, na spletnih straneh, v poročilih in drugih oblikah komunikacije.

»Ker se te zmogljivosti še naprej izboljšujejo, vse bolj ne predstavljajo zgolj umetne inteligence, temveč novo obdobje superinteligence,« piše v ukazu.

Trump je že prejšnji teden v nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov dejal, da beseda »umetna« povzroča, da tehnologija zveni »ponarejeno«. Nekateri tehnološki voditelji, med njimi Zuckerberg in Musk, ter drugi ljudje blizu predsednika so izraz že začeli uporabljati.

Patersonova je dejala, da bi ZDA zaradi podpore tehnoloških voditeljev lahko »uspešno določile poimenovanje«. Nekateri strokovnjaki pa menijo, da izraz ne bo postal splošno uveljavljen, saj se običajno uporablja za naprednejše sisteme.

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