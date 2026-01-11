Trump že žuga Kubi: eno stvar jim toplo priporoča, preden bo prepozno

Ameriški predsednik Donald Trump je danes Kubo pozval, naj »sklene dogovor, preden bo prepozno«. Otoško državo je ob tem v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social opozoril, da se bo dotok venezuelske nafte in denarja vanjo ustavil. »Nič več nafte ali denarja ne bo šlo na Kubo - nič!« je zapisal Trump. »Toplo jim priporočam, da sklenejo dogovor, preden bo prepozno,« je poudaril. Kot je še zapisal, je Kuba vrsto let živela od velikih količin nafte in denarja iz Venezuele, v zameno pa je nudila »varnostna zagotovila za zadnja dva venezuelska diktatorja«.

»Večina teh Kubancev je mrtvih zaradi napada ZDA prejšnji teden, Venezuela pa ne potrebuje več zaščite pred nasilneži in izsiljevalci, ki so jih toliko let držali za talce,« je dodal Trump. Pred tem je danes na svojem profilu delil objavo, v kateri je uporabnik omrežja Cliff Smith v četrtek zapisal, da bo ameriški državni sekretar Marco Rubio predsednik Kube, in k zapisu dodal emotikon, ki se smeje do solz. »Meni zveni dobro!« je pripisal ameriški predsednik.

Trump okrepil ugibanja o morebitnem ameriškem odvzemu Grenlandije Danski

Potem ko so ameriške sile pred dobrim tednom dni v Caracasu zajele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in ga skupaj s soprogo Cilio Flores odpeljale na sojenje v ZDA, je Trump okrepil ugibanja o morebitnem ameriškem odvzemu Grenlandije Danski in s posredovanjem zagrozil tudi Kolumbiji. Glede Kube pa je ocenil, da tam ameriško posredovanje verjetno ne bo potrebno, češ da bo ta padla sama od sebe.