  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAPIS NA OMREŽJU TRUTH SOCIAL

Trump že žuga Kubi: eno stvar jim toplo priporoča, preden bo prepozno

Donald Trump je opozoril Kubo, da se bo dotok venezuelske nafte in denarja vanjo ustavil.
Ameriški predsednik Donald Trump je bil v objavi ponovno oster. FOTO: Kevin Lamarque Reuters
Ameriški predsednik Donald Trump je bil v objavi ponovno oster. FOTO: Kevin Lamarque Reuters
STA, M. J.
 11. 1. 2026 | 16:20
1:51
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump je danes Kubo pozval, naj »sklene dogovor, preden bo prepozno«. Otoško državo je ob tem v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social opozoril, da se bo dotok venezuelske nafte in denarja vanjo ustavil. »Nič več nafte ali denarja ne bo šlo na Kubo - nič!« je zapisal Trump. »Toplo jim priporočam, da sklenejo dogovor, preden bo prepozno,« je poudaril. Kot je še zapisal, je Kuba vrsto let živela od velikih količin nafte in denarja iz Venezuele, v zameno pa je nudila »varnostna zagotovila za zadnja dva venezuelska diktatorja«.

»Večina teh Kubancev je mrtvih zaradi napada ZDA prejšnji teden, Venezuela pa ne potrebuje več zaščite pred nasilneži in izsiljevalci, ki so jih toliko let držali za talce,« je dodal Trump. Pred tem je danes na svojem profilu delil objavo, v kateri je uporabnik omrežja Cliff Smith v četrtek zapisal, da bo ameriški državni sekretar Marco Rubio predsednik Kube, in k zapisu dodal emotikon, ki se smeje do solz. »Meni zveni dobro!« je pripisal ameriški predsednik.

Trump okrepil ugibanja o morebitnem ameriškem odvzemu Grenlandije Danski

Potem ko so ameriške sile pred dobrim tednom dni v Caracasu zajele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in ga skupaj s soprogo Cilio Flores odpeljale na sojenje v ZDA, je Trump okrepil ugibanja o morebitnem ameriškem odvzemu Grenlandije Danski in s posredovanjem zagrozil tudi Kolumbiji. Glede Kube pa je ocenil, da tam ameriško posredovanje verjetno ne bo potrebno, češ da bo ta padla sama od sebe.

Več iz teme

Donald TrumpZDAKubaVenezuela
ZADNJE NOVICE
16:40
Bulvar  |  Suzy
VSE NAJBOLJŠE!

Joker Out praznujejo: ne ena, kar dve torti (Suzy)

V njihovem taboru trenutno ne diši le po uspehu, temveč predvsem po tortah.
Robert Rebolj11. 1. 2026 | 16:40
16:20
Novice  |  Svet
ZAPIS NA OMREŽJU TRUTH SOCIAL

Trump že žuga Kubi: eno stvar jim toplo priporoča, preden bo prepozno

Donald Trump je opozoril Kubo, da se bo dotok venezuelske nafte in denarja vanjo ustavil.
11. 1. 2026 | 16:20
16:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA ZDRAVJE

Brskanje duši dušo, tako si lahko pomagamo sami

Nenehno hlastanje za slabimi novicami na svetovnem spletu povzroča duševne težave, negativno vpliva tudi na zdravje na splošno.
Aleksander Brudar11. 1. 2026 | 16:15
15:58
Bulvar  |  Zanimivosti
ALI LJUDJE NE BOMO VEČ SAMI?

Baba Vanga napoveduje pretresljivo leto in šokanten stik z nezemljani

Baba Vanga je napovedala, da bo v letu 2026 nezemeljska vesoljska ladja vstopila v Zemljino atmosfero.
11. 1. 2026 | 15:58
15:15
Lifestyle  |  Astro
RITUAL

Feng šuj ritual s svečo je enostaven in učinkovit

Svečo postavimo v del doma, ki ustreza našemu namenu. Potrdimo, naj nam vesolje prinaša, kar želimo.
11. 1. 2026 | 15:15
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
DRAŽBA

Na dražbi bivši avto Roda Stewarta, gre za redek lamborghini, na svetu jih je le 150

Pevec ga je imel v lasti več kot 25 let.
11. 1. 2026 | 14:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki