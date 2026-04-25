Trump želel pomoč držav Nata, očitno ta prihaja, a pozno. Poglejte, kaj naj bi storile Nemčija, Italija, Francija ...

Nemška mornarica namerava v prihodnjih dneh v Sredozemlje napotiti ladjo za iskanje morskih min kot del priprav na morebitno sodelovanje v večnacionalni misiji za zavarovanje plovbe v Hormuški ožini, je danes sporočilo nemško obrambno ministrstvo.

Po besedah nemškega obrambnega ministra Borisa Pistoriusa bo Nemčija v prihodnjih dneh v Sredozemlje poslala več pomorskih enot, vključno s plovilom za iskanje morskih min Fulda ter poveljniško in oskrbovalno ladjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. S tem bodo plovila pripravljena na morebitno napotitev v Hormuško ožino. Za napotitev ladij mora biti sicer po navedbah obrambnega ministrstva izpolnjenih več pogojev, med njimi trajno premirje med Iranom in ZDA, pravni okvir v skladu z mednarodnim pravom ter zelena luč bundestaga.

Italijanska mornarica namerava napotiti štiri ladje

Tudi nekatere druge države se pripravljajo na morebitno mednarodno operacijo v strateško pomembni ožini. Italijanska mornarica namerava po koncu ameriško-izraelske vojne proti Iranu tja napotiti štiri ladje, od tega dve za razminiranje, je v sredo napovedal načelnik generalštaba italijanske mornarice, admiral Giuseppe Berutti Bergotto.

Misija naj bi potekala v okviru širše koalicije, v njej naj bi sodelovale še Francija, Združeno kraljestvo ter skupne enote Nizozemske in Belgije, je v sredo poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Možnost sodelovanja preučuje tudi Turčija. Zunanji minister Hakan Fidan je v petek dejal, da bi Ankara lahko sodelovala pri razminiranju ožine po morebitnem mirovnem dogovoru med ZDA in Iranom, pri čemer da se ne želi postaviti na katerokoli stran konflikta.