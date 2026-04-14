Trump znorel na Melonijevo in napovedal: »V naslednjih dveh dneh bi se lahko nekaj zgodilo«

Ameriški predsednik Donald Trump je za časnik New York Post glede nadaljevanja pogajanj med ZDA in Iranom dejal, da bi »se nekaj lahko zgodilo« v naslednjih dveh dneh. Pakistan, ki je gostil prvo srečanje, si prizadeva za čimprejšnjo organizacijo novega kroga pogovorov, ki minuli konec tedna niso prinesli dogovora.

Zgodovinska pogajanja končana! Pogajanja med Izraelom, Libanonom in ZDA v Washingtonu so se končala, poroča libanonska državna agencija National News Agency. Po njihovih izjavah so trajala približno dve uri. Strani v izraelsko-libanonskih pogovorih so se strinjale, da je treba Hezbolah popolnoma razorožiti in da Iranu ne smejo več dovoliti, da narekuje prihodnost Libanona je ob tem navedel NBC News, ki se sklicuje na uradnika ameriškega zunanjega ministrstva. Izrael in Libanon sta se tudi dogovorila za neposredna pogajanja, je sporočil State Department. O tem, kdaj in kje bodo potekala pogajanja, naj bi se še dogovorili.

Novinarju časnika, ki je Trumpa poklical iz Islamabada, je predsednik dejal, da bi »moral ostati tam, saj bi se v naslednjih dveh dneh lahko nekaj zgodilo«. Povedal mu je tudi, da so ZDA bolj naklonjene povratku v Islamabad po zaslugi poveljnika pakistanskih oboroženih sil Asima Munirja, ki »opravlja odlično delo«.

Pakistan si prizadeva za organizacijo novih pogajanj, potem ko prvi krog minuli konec tedna ni prinesel dogovora v smeri končanja vojne na Bližnjem vzhodu.

Ameriški predsednik Donald Trump je danes kritiziral italijansko premierko Giorgio Meloni, ker »nima dovolj poguma«, da bi pomagala ZDA v vojni proti Iranu. Gre za dodaten zaplet v odnosih med Trumpom in eno njegovih najbližjih zaveznic v Evropi, ki je v ponedeljek obsodila Trumpove kritike na račun papeža Leona XIV. Po njegovih besedah se je italijanska premierka spremenila in »ni več ista oseba«, Italija pa »nikoli več ne bo ista država«. Dodal je, da z italijansko premierko sicer že dlje časa nista govorila.

Viri so medtem tiskovni agenciji Reuters povedali, da bi se delegaciji v pakistanski prestolnici lahko znova sestali še pred koncem tedna. Točen datum še ni bil določen, najverjetneje se bosta srečali čez vikend, sta povedala dva pakistanska vira, seznanjena s pogovori.

Pakistanski diplomati pa so za nemško tiskovno agencijo dpa dejali, da si Islamabad želi nov krog pogajanj gostiti čim prej. Dodali so, da so s Teheranom in Washingtonom v stikih tudi Kitajska, Egipt, Savdska Arabija in Turčija, ki so izvedbo novega kroga pogajanj predlagale še v tem tednu.

Krhka dvotedenska prekinitev ognja

Med ZDA in Iranom trenutno velja krhka dvotedenska prekinitev ognja. V tem času naj bi strani poskušali najti rešitev za končanje konflikta, ki se je začel 28. februarja z izraelsko-ameriškimi napadi na islamsko republiko.

Delegaciji obeh držav sta se v Islamabadu prvič sestali minulo soboto, a pogajanja niso prinesla konkretnih rezultatov.