Trump znova zaostril stališče do Irana: Teheran naj bi zagotovil, da ne bo imel jedrskega orožja (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da je Iran zagotovil, da ne bo razvijal niti pridobival jedrskega orožja, kar ostaja eno ključnih vprašanj v pogajanjih med Washingtonom in Teheranom o končanju vojne. Čeprav se je v zadnjih dneh zdelo, da sta se državi približali dogovoru, je časnik New York Times poročal, da je Trump zaostril svoj predlog sporazuma in Teheranu poslal novo različico besedila. Podrobnosti sprememb niso bile razkrite, po poročanju portala Axios pa želi ameriški predsednik strožje določbe glede več vprašanj, med drugim tudi glede usode iranskega jedrskega orožja.

Trump naj bi zahteval več dopolnil k osnutku sporazuma, ki so ga njegovi odposlanci oblikovali z iranskimi predstavniki med petkovimi pogovori v Beli hiši. Trenutni memorandum o soglasju predvideva iransko zavezo, da ne bo stremel k jedrskemu orožju, ter 60-dnevno obdobje za nadaljnja pogajanja o jedrskih obveznostih in morebitni omilitvi ameriških sankcij.

V intervjuju za Fox News je Trump dejal, da je od Teherana prejel zagotovilo, da ne bo niti razvijal niti kupoval jedrskega orožja. Po njegovih besedah je bilo to eno ključnih vprašanj v pogajanjih. Ob tem je opozoril, da ZDA postopoma dosegajo svoje cilje, vendar dodal, da bi se lahko razmere razvile drugače, če dogovor ne bo dosežen. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem izjavil, da so Združene države pripravljene tudi na vojaški spopad z Iranom, če bi pogajanja propadla.

Iran prav tako zahteva prekinitev spopadov v Libanonu

Poleg jedrskega vprašanja ostaja pomembna točka spora tudi Hormuška ožina, strateško pomembna pomorska pot za svetovno trgovino z energenti. Iran je promet skozi območje močno omejil že na začetku konflikta, medtem ko so ZDA uvedle blokado iranskih pristanišč.

Teheran med svojimi zahtevami izpostavlja sprostitev več milijard dolarjev zamrznjenega iranskega premoženja v ZDA. Po navedbah iranskih medijev naj bi osnutek sporazuma predvideval sprostitev približno 12 milijard dolarjev v roku 60 dni. Iran prav tako zahteva prekinitev spopadov v Libanonu, kjer se še naprej nadaljujejo napetosti med Izraelom in gibanjem Hezbollah, poroča Jutarnji.hr.