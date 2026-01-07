Trumpa vprašali, kdo je zdaj glavni v Venezueli: odgovoril z eno besedo

V Venezueli v naslednjih 30 dneh ne bodo potekale volitve, je dejal predsednik ZDA Donald Trump ter napovedal dolgoročno vpletenost Amerike v to državo po aretaciji še donedavnega predsednika Nicolása Madura.

Machado pohvalila ameriško aretacijo Madura Venezuelska opozicijska voditeljica Maria Corina Machado je pohvalila predsednika ZDA Donalda Trumpa za vojaško posredovanje v Venezueli in aretacijo predsednika Nicolása Madura. Novi predsednik bi po njenem mnenju moral postati kandidat opozicije na zadnjih volitvah Edmundo Gonzalez Urrutia. Dejala je tudi, da se bo kmalu vrnila v Venezuelo.

»Najprej moramo popraviti razmere v državi. Ne morete izvesti volitev. Ni možnosti, da bi ljudje sploh lahko glasovali,« je povedal.

Trump je v 20-minutnem intervjuju za NBC navedel skupino ameriških uradnikov, ki bodo sodelovali pri ameriškem upravljanju Venezuele: zunanjega ministra Marca Rubia, ministra Peta Hegsetha, namestnika šefa kabineta Bele hiše Stephena Millerja in podpredsednika JD-ja Vancea.

Odgovoril le z eno besedo

»Vsi imajo strokovno znanje, različno strokovno znanje,« je navedel.

Na vprašanje, kdo bo imel v končni fazi zadnjo besedo oziroma kdo je na vrhu hierarhije, pa je dal preprost odgovor: »Jaz.«

Trump je imel intervju le nekaj ur zatem, ko je bil Maduro v New Yorku priveden pred sodišče zaradi niza obtožb, vključno z zaroto za narkoterorizem in zaroto za uvoz kokaina.