Trumpov boj z dežnikom: posnetek postal spletna senzacija (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je znova poskrbel za prizor, ki je v hipu zaokrožil po družbenih omrežjih. Medtem ko je v nedeljo po močni plohi v letalski bazi Joint Base Andrews v Marylandu stopal proti predsedniškemu letalu Air Force One, se je zapletel v boj z dežnikom.

79-letni Trump je izstopil iz avtomobila z odprtim dežnikom v roki. Ko je že skoraj vstopil v letalo, ga je pričakala nadležna ovira: dežnik se preprosto ni hotel zapreti. Sledil je kratek, a očiten boj z neukrotljivim pripomočkom, nato pa je priskočil na pomoč eden od Trumpovih pomočnikov in hitro rešil zagato.

Čeprav je vse skupaj trajalo le nekaj trenutkov, so kamere dogodek zabeležile in posnetek je bliskovito preplavil splet. Na platformi X je uporabnik video objavil z napisom: »Trump ne zna zapreti svojega dežnika. Sramota za našo državo.«

Mnogi so dogodek pospremili s šalami in memeji, spet drugi pa so dogodek izkoristili za razpravo o starosti in javni podobi političnih voditeljev.

»Bodite prijazni. Nekatere stvari so pač težje, ko si star,« je komentiral eden od uporabnikov. Drugi je pripomnil: »Ampak vse drugo zna. Tudi svetovni mir doseči.«

Tretji pa je dodal: »Če ga vprašate, vam bo povedal, da nihče na svetu ne ve več o dežnikih kot on.«

Trump ima očitno »zgodovino« z dežniki. Že oktobra 2018 se je ob deževnem dnevu zapletel pri zapiranju dežnika, ko je vstopal v predsedniško letalo. Podoben prizor so kamere ujele tudi aprila letos, ko je na poti v Mar-a-Lago poskušal svoj dežnik stlačiti skozi ozka vrata letala, a je na koncu obupal in ga predal članu osebja.