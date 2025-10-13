  • Delo d.o.o.
NEUKROTLJIV DEŽNIK

Trumpov boj z dežnikom: posnetek postal spletna senzacija (VIDEO)

Neroden trenutek so ujele kamere, posnetek pa je v nekaj urah postal spletni hit.
Donald Trump. FOTO: Zaslonski posnetek
Donald Trump. FOTO: Zaslonski posnetek
N. Č.
 13. 10. 2025 | 21:12
 13. 10. 2025 | 21:12
1:59
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump je znova poskrbel za prizor, ki je v hipu zaokrožil po družbenih omrežjih. Medtem ko je v nedeljo po močni plohi v letalski bazi Joint Base Andrews v Marylandu stopal proti predsedniškemu letalu Air Force One, se je zapletel v boj z dežnikom.

79-letni Trump je izstopil iz avtomobila z odprtim dežnikom v roki. Ko je že skoraj vstopil v letalo, ga je pričakala nadležna ovira: dežnik se preprosto ni hotel zapreti. Sledil je kratek, a očiten boj z neukrotljivim pripomočkom, nato pa je priskočil na pomoč eden od Trumpovih pomočnikov in hitro rešil zagato.

Čeprav je vse skupaj trajalo le nekaj trenutkov, so kamere dogodek zabeležile in posnetek je bliskovito preplavil splet. Na platformi X je uporabnik video objavil z napisom: »Trump ne zna zapreti svojega dežnika. Sramota za našo državo.«

Mnogi so dogodek pospremili s šalami in memeji, spet drugi pa so dogodek izkoristili za razpravo o starosti in javni podobi političnih voditeljev.

»Bodite prijazni. Nekatere stvari so pač težje, ko si star,« je komentiral eden od uporabnikov. Drugi je pripomnil: »Ampak vse drugo zna. Tudi svetovni mir doseči.«

Tretji pa je dodal: »Če ga vprašate, vam bo povedal, da nihče na svetu ne ve več o dežnikih kot on.«

Trump ima očitno »zgodovino« z dežniki. Že oktobra 2018 se je ob deževnem dnevu zapletel pri zapiranju dežnika, ko je vstopal v predsedniško letalo. Podoben prizor so kamere ujele tudi aprila letos, ko je na poti v Mar-a-Lago poskušal svoj dežnik stlačiti skozi ozka vrata letala, a je na koncu obupal in ga predal članu osebja.

Donald Trump dežnik družbena omrežja
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Osrani in omadeževani ...

Obleko so očistili v kemični čistilnici.
Aljana Fridauer Primožič13. 10. 2025 | 22:45
22:25
Razno
NA KOŽO

Kolumna Mihe Šimnovca: Kalle ubral obratno pot kakor Kimi

Strast do relija, v katerem je na svojo razkošno nadarjenost opozarjal že kot najstnik, ga počasi mineva.
Miha Šimnovec13. 10. 2025 | 22:25
21:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU CELJE

Delal na strehi stanovanjske hiše, odpeljal ga je helikopter

Možakar padel dobre 4 metre v globino.
13. 10. 2025 | 21:57
21:34
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Groza, v Ankaranu moški napadel skupino mladostnikov z nožem

Zoper 48-letnika sledi kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru po 127. členu Kazenskega zakonika.
13. 10. 2025 | 21:34
21:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA

Z motoristom je zelo hudo, voznik mu je izsilil prednost

Povzročitelja bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.
13. 10. 2025 | 21:12
21:12
Novice  |  Svet
NEUKROTLJIV DEŽNIK

Trumpov boj z dežnikom: posnetek postal spletna senzacija (VIDEO)

Neroden trenutek so ujele kamere, posnetek pa je v nekaj urah postal spletni hit.
13. 10. 2025 | 21:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
