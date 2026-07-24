Trumpov govor zasenčil posnemovalec v ozadju, splet ponorel: »Glave jim bodo eksplodirale« (VIDEO)

Zborovanje predsednika Donalda Trumpa v zvezni državi Georgia je zaznamoval nenavaden prizor, ko je moški v ozadju zvesto posnemal predsednikove kretnje in besede. Po obisku v Delawaru se je Trump v sredi, 22. julija, odpravil na srednjo šolo Wheeler v Marietti, kjer je izpostavil japonske investicije v državi. Med drugim je omenil obrat za predelavo industrijskih diamantov in nov sedež podjetja Yamaha Motors. »Japonska vlaga 600 milijonov dolarjev v vrhunski obrat za predelavo diamantov, kot ste verjetno prebrali danes zjutraj,« je dejal Trump.

Medtem ko je množica glasno navijala, je moški, ki je sedel neposredno za predsednikom, z rokami ponavljal njegove značilne kretnje in ponavljal del izjav: »kot kadarkoli v zgodovini naše države.« »Danes imamo več delovnih mest kot kadarkoli prej, in to niti približno ni primerljivo,« je nadaljeval Trump, ko je moški v ozadju vstal ter v zrak dvignil transparent za Trumpov program investicijskih računov.

Posnetek nenavadnega obnašanja se je bliskovito razširil po spletu in sprožil val raznolikih odzivov. Del javnosti je bil nad vložkom neznanca navdušen in ga je označil za humoristični vložek leta. Neki uporabnik je zapisal: »Popolna legenda,« spet drugi pa se je pošteno zabaval: »Zadel je v polno, celo del govora je govoril sočasno z njim.« Mnogi so se spraševali o njegovem namenu ter predlagali, da bi ga morali zaposliti kot uradnega tolmača za znakovni jezik.

Gre za podpornika ali nasprotnika?

Na drugi strani pa je posnemanje sprožilo precej ogorčenja, saj so mnogi v dejanju videli le nespoštovanje in izraz nedozorelosti. »To kaže enormno nespoštovanje. Duhovito bi bilo ob drugem času in na drugem mestu, ne pa tik za predsednikom,« je dejal eden od kritikov, medtem ko je drugi dodal, da gre za tipičen primer iskanja pozornosti: »To je izjemno moteče in nespoštljivo. Gre za sindrom glavnega junaka pri nekem, ki v otroštvu ni dobil dovolj pozornosti.«

Mnogi opazovalci so poudarili tudi politično zadrego, ki jo je incident povzročil med podporniki, saj javnost ni mogla z gotovostjo ugotoviti, ali gre za zvestega podpornika ali ironičnega nasprotnika. Neki komentator je situacijo opisal z besedami: »Klasika. Trumpovi podporniki zdaj mrzlično ugotavljajo, ali gre za liberalca, ki se norčuje, ali za podpornika, ki laska Trumpu. Glave jim bodo eksplodirale, saj ne vedo, ali bi to podprli ali obsodili.« Nekateri nasprotniki pa so prizor izrabili za neposredno kritiko predsednika, pri čemer je eden od njih zapisal: »Trump si zagotovo zasluži, da se ga zasmehuje za vse te laži, ki jih klobasa,« drugi pa je kratko dodal: »Cesar je resnično gol.«