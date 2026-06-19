Trumpov lov na grešne kozle: Slovenija med šestimi najbolj ranljivimi?!

Kot smo že poročali, Slovenija lani ni dosegla Natovega cilja dveh odstotkov BDP za obrambo, čeprav se je zavezala, da bo to mejo presegla še letos. A glede na najnovejša razkritja uglednega portala Politico se pritiski na zaveznice, vključno s Slovenijo, še močno stopnjujejo.

Voditelji držav članic Nata se prihodnji mesec odpravljajo na vrh v Ankaro z ambicioznim načrtom, da bi obrambni izdatki do leta 2035 dosegli kar pet odstotkov BDP. Za mnoge države pa je razkorak med obljubami in realnostjo ogromen. Generalni sekretar Nata Mark Rutte zato za obrambne ministre pripravlja tajno poročilo z oceno napredka vsake članice, Bela hiša pa ob tem jasno sporoča, da predsednik Donald Trump pričakuje dosledno izpolnjevanje obljub.

Politico izpostavlja šest držav, vključno s Slovenijo, ki so pred julijskim vrhom v Turčiji najbolj ranljive za Trumpove kritike.

Slovenija in kreativno računovodstvo

Naša država se je znašla pod neposrednim pritiskom vrha Nata. Rutte je Ljubljani v pismu opozoril, da je Slovenija prag dveh odstotkov BDP dosegla le z vključevanjem projektov, ki sploh ne sodijo pod vojaško definicijo. Brez teh lepotnih popravkov slovenski obrambni izdatki znašajo zgolj 1,6 odstotka BDP. Medtem ko je prejšnja vlada Roberta Goloba celo koketirala z idejo o referendumu o članstvu v Natu, nova desna vlada Janeza Janše zdaj pospešeno spreminja usmeritev, kar bi Janši pri Trumpu lahko prineslo zeleno luč.

Španija kot dežurna tarča

Madrid trenutno troši okoli dva odstotka BDP, vendar je v vojaški proračun vštel milijarde za telekomunikacije in kibernetsko obrambo, ki jih Nato morda sploh ne bo priznal. Ker je socialistični premier Pedro Sánchez eden največjih Trumpovih kritikov v Evropi, Washington Španiji verjetno ne bo gledal skozi prste.

Janša pospešeno spreminja usmeritev, kar bi Janši pri Trumpu lahko prineslo zeleno luč. FOTO: Laia Ros Reuters

Britanska vrzel

Čeprav je London uradno sprejel cilj petih odstotkov, ima trenutno finančno kritih le 2,6 odstotka BDP. Finančna luknja je postala tako očitna, da je obrambni minister John Healey odstopil, premier Keir Starmer pa zdaj pred Ankaro mrzlično predeluje obrambni načrt.

Madžarska v finančnih škripcih

Po odhodu Viktorja Orbána se nova zmerno desna vlada Pétra Magyara sooča z visokimi primanjkljaji, zaradi česar bi madžarski obrambni proračun lahko začasno padel pod dva odstotka. Ker ima Trump tesne vezi z Orbánovim krogom, bi lahko izkoristil vsak razlog za politični napad na novo oblast v Budimpešti.

Češka in vojaške avtoceste

Praga uradno načrtuje 2,1 odstotka BDP za obrambo, a zaveznice je šokiralo dejstvo, da so Čehi v vojaški proračun všteli tudi obnovo avtocest. Populistični premier Andrej Babiš je priznal, da bo poraba prihodnje leto padla, a ga pred Trumpovim besom morda reši močna podpora ameriško-izraelskim vojaškim operacijam v Iranu.

Italija na robu interesov

Italijanska premierka Giorgia Meloni v Ankaro potuje s podatkom o 2,8-odstotni porabi za varnost, vendar je v to vštela tudi domači policijski aparat. Analitiki opozarjajo, da njeno tesno prijateljstvo s Trumpom ne bo zadoščalo, če Italija dejansko ne bo okrepila svojih čistih vojaških zmogljivosti.