Trumpov novi izbruh: »Ta država smrdi, naša država bo šla v napačno smer, če bomo sprejemali smeti« (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je znova v središču škanadal, saj je nanizal niz ostrih kritik na račun priseljencev iz Somalije, ki da jih noče v državi. »Nočem jih v svoji državi, iskren bom z vami,« je na seji vlade glede Somalcev v torek dejal Trump in dodal, da bodo ZDA »šle v napačno smer, če bodo v državo sprejemale smeti«.

Menda v Somaliji samo tekajo naokoli in se pobijajo

Kritičen je bil tudi do Somalije, češ da tam »nimajo ničesar, samo tekajo naokoli in se pobijajo«.

»Njihova država z razlogom ni kaj prida,« je dejal v spornih izjavah. Izrazil je še prepričanje, da somalijski Američani »ničesar ne prispevajo« in se pri tem spravil na demokratsko kongresnico Ilhan Omar, ki izvira iz Somalije in s katero se je že večkrat zapletel v besedni obračun. »Vedno jo opazujem,« je dejal in dodal, da Omarjeva »sovraži vse ljudi«. »In mislim, da je nesposobna,« je še menil ameriški predsednik.

Somalci so državo oropali za milijarde dolarjev, milijarde vsako leto, pa ne prispevajo ničesar. Socialna pomoč je približno 88 %. Ne prispevajo ničesar. Nočem jih v naši državi. Iskreno vam povem, prav? Nekdo je rekel: 'To ni politično korektno.' Vseeno mi je. Nočem jih v naši državi. Njihova država je slaba z razlogom. Njihova država smrdi in mi jih ne želimo v naši državi.

Kongresnica je kasneje je v odzivu na omrežju X zapisala: »Njegova obsedenost z mano je strašljiva. Upam, da bo dobil pomoč, ki jo nujno potrebuje.«

Preiskava domnevnih goljufij z državnimi sredstvi, ki so povezane s somalijsko skupnostjo v Minnesoti

Oblasti sicer trenutno preiskujejo več domnevnih goljufij na račun državnih sredstev, do katerih naj bi se z lažnimi zahtevami poskušale dokopati skupine ljudi v zvezni državi Minnesota. Sumi, da je bila več kot milijarda dolarjev namenjena za neobstoječe socialne storitve, v pretežni meri letijo na somalijske Američane. Minnesota, ki je znana kot demokratsko usmerjena država in odprta za sprejemanje beguncev, gosti izjemno veliko somalijsko skupnost. Tam naj bi živelo okrog 80.000 ljudi, izvorno iz Somalije, velika večina pa naj bi bila ameriških državljanov.

Glede na poročanje ameriške televizije CBS naj bi sicer ameriška služba za priseljevanje (Ice) prav v tej skupnosti pripravljala operacijo proti priseljencem brez urejenega statusa. Osredotočila naj bi se na mesti Minneapolis in St. Paul.

Somalija je sicer tudi ena od 19 držav, za katere je ameriška vlada ustavila sprejemanje vseh prošenj, povezanih s priseljevanjem, od zelenih kart do vlog za pridobitev državljanstva.