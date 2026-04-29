NOVA PODOBA DOKUMENTOV

Trumpov obraz bo krasil 25.000 ameriških potnih listov

Ameriški State Department bo letos v čast 250. obletnice ustanovitve ZDA izdal 25.000 potnih listov s podobo predsednika Donalda Trumpa in njegovim podpisom na notranji strani platnice.
Potni list s podobo ameriškega predsednika. FOTO: Reuters 
Potni list s podobo ameriškega predsednika. FOTO: Reuters 
STA, K. G.
 29. 4. 2026 | 10:27
1:38
A+A-

Potne liste s podobo predsednika Donalda Trumpa bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu, ki izdaja dokumente za nujna mednarodna potovanja izključno po predhodni najavi. Namenjen je prebivalcem, ki potrebujejo takojšnjo osebno obravnavo v povezavi z izdajo, podaljšanjem, izgubo ali poškodbo potnih listov. Ostali uradi bodo izdajali običajne potne liste brez Trumpove podobe.

Tisti, ki bodo za potni list zaprosili na uradu v prestolnici ZDA, ne bodo imeli možnosti izbire in bodo morali sprejeti dokument s Trumpom na njem, če bodo hoteli potovati, poroča televizija ABC. »Nova domoljubna oblika potnega lista predsednika Trumpa je še en odličen način, kako se lahko Američani pridružijo spektakularnim praznovanjem 250. rojstnega dne Amerike. Predsednik Trump še naprej ponosno vodi obnovo nacionalnega ponosa in patriotizma med našim zgodovinskim praznovanjem 250. obletnice,« je sporočila Bela hiša.

Donald Trump. FOTO: Evan Vucci Reuters
Donald Trump. FOTO: Evan Vucci Reuters

Ministrstvo za finance je marca naznanilo, da bodo Trumpov podpis dodali bankovcem, pred tem pa so že izdali kovanec za en dolar in poseben spominski zlati kovanec s Trumpovo podobo. Bankovci doslej niso nosili podpisov ameriških predsednikov, pred Trumpom je svoj obraz na kovanec med služenjem mandata dal predsednik Calvin Coolidge.

Donald TrumpZDApotni list
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
