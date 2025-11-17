Trumpov šokantni preobrat: »Objavite Epsteinove dosjeje – nimam ničesar skrivati!«

Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo dejal, da je »čas, da gremo naprej«, in pozval zakonodajalce, naj objavijo Epsteinove dosjeje. Čeprav se je kot vrhovni poveljnik prej upiral ideji, da bi vsi dokumenti postali javni, je zdaj pozval republikance v predstavniškem domu, naj glasujejo za objavo.

V objavi na Truth Social, ki jo je delil v nedeljo (16. novembra), je zapisal:

»Republikanci v predstavniškem domu bi morali glasovati za objavo Epsteinovih dosjejev, ker nimamo ničesar skrivati in je čas, da gremo naprej od te demokratske potegavščine, ki so jo zagrešili radikalni levičarski norci, da bi prikrili velik uspeh Republikanske stranke.«

Trump je imel dolgotrajno prijateljstvo z Epsteinom, preden sta se v zgodnjih 2000-ih sprla, vendar je vedno zanikal kakršnokoli vedenje o Epsteinovih zlorabah. V zadnjih tednih demokrati in nekateri republikanci potiskajo naprej predlog, ki bi prisilil ministrstvo za pravosodje k objavi več dokumentov iz primera.

Trumpov preobrat pomeni tiho priznanje

Trumpov preobrat pomeni tiho priznanje, da imajo zagovorniki predloga dovolj glasov za sprejetje v predstavniškem domu, čeprav je njegova prihodnost v senatu negotova. Predlog zakona bi ministrstvu za pravosodje naložil objavo vseh datotek in komunikacij, povezanih z Epsteinom, ter vseh informacij o preiskavi njegove smrti v zveznem zaporu.

Informacije o Epsteinovih žrtvah ali tekočih zveznih preiskavah bi lahko začrnili. Šele prejšnji teden so demokrati v Odboru predstavniškega doma za nadzor objavili številna zasebna e-poštna sporočila, ki jih je pošiljal osramočeni finančnik, ki si je v zaporu odvzel življenje.

Predsednik ZDA je bil osrednja tema pogovorov med Epsteinom in njegovo pomočnico Ghislaine Maxwell, ki trenutno prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja v njegovem trgovskem krogu s spolnimi uslugami.

V e-poštnem sporočilu, poslanem novinarju leta 2019, je Epstein prav tako senzacionalno trdil, da je Trump »vedel za dekleta«. Glede možnosti objave dodatnih dokumentov je republikanski predstavnik Thomas Massie dejal, da bi lahko bilo »100 ali več« glasov iz njegove stranke.

»Upam, da bomo prišli do večine, ki bo sposobna preglasovati morebitni veto, ko bo predlog prišel na glasovanje,« je dejal.

»To bomo preprosto opravili in šli naprej. Ničesar nimamo skrivati.« Massie je dodal, da odbor predstavniškega doma za nadzor in reformo vlade objavlja »veliko več informacij kot njihova mala peticija«, poroča LADbible.

