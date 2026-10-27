Trumpov zasuk k Putinu straši Evropo: bodo ZDA zapustile Ukrajino?

Kljub začetku lokalnega humanitarnega premirja na jugu Ukrajine, pri katerem je imela vlogo tudi Melania Trump, so ruski zračni napadi ponovno terjali žrtve v Kijevu. Medtem ko se stopnjujejo spopadi, se v Evropi krepijo opozorila glede prihodnosti mirovnih pogajanj in varnosti evropske celine.

V večernem ruskem raketnem napadu na Kijev je bila zadeta stanovanjska in izobraževalna infrastruktura, med drugim območje blizu študentskega doma, pri čemer je umrla najmanj ena oseba, več ljudi pa je ranjenih. Predsednik Volodimir Zelenski je napad ostro obsodil in poudaril: »Rakete so zadele zelo obljudena območja, v bližini pa ni niti enega vojaškega objekta. To je bil neposreden udarec na mesto in njegovo infrastrukturo.«

Nekaj ur po napadu se je v zasedenem mestu Oleški začela lokalna prekinitev ognja, ki omogoča dostavo nujne humanitarne pomoči in evakuacijo prebivalstva z območja s hudim pomanjkanjem hrane ter zdravil. Dmytro Lubinets, vodja ukrajinske pogajalske skupine, je začetek premirja pospremil z besedami: »Kot vodja ukrajinske pogajalske skupine potrjujem, da ukrajinska stran spoštuje svoje obveznosti.«

Trump vedno bližje Putinu

V ozadju vojaškega dogajanja se poglabljajo skrbi glede spremembe zunanjepolitične usmeritve ZDA. Številni analitiki in evropski politiki opozarjajo, da ameriška administracija pod vodstvom Donalda Trumpa vse bolj popušča ciljem Vladimirja Putina.

Kritiki opozarjajo na prekinitev ključnih obveščevalnih podatkov, omilitev sankcij in enostranske diplomatske poteze, ki spodkopavajo položaj Kijeva ter enotnost zavezništva Nato. Takšno ravnanje, ki ga nekateri primerjajo z zgodovinskim popuščanjem v Münchnu leta 1938, Evropo postavlja pred izziv, da sama prevzame večje breme vojaške in finančne podpore Ukrajini ter zaščite lastne varnosti.

FOTO: Genya Savilov Afp

Rusija zagrešila hude kršitve mednarodnega prava

Mednarodna preiskovalna komisija OZN je v novem poročilu opozorila, da je Moskva z namernimi napadi na energetsko infrastrukturo in prisilnim novačenjem zagrešila hude kršitve mednarodnega prava. Hkrati so romunske obveščevalne službe razkrile delovanje ruske saboterske mreže, povezane z nedavnimi požari v industrijskih objektih blizu vojaških podjetij. Predsednik Nicusor Dan je opozoril, da se država sooča s sistematično hibridno vojno, ki vključuje vdore v zračni prostor in kibernetske napade.

Na političnem področju je nemški kancler Friedrich Merz odločno zavrnil možnost, da bi velesile sklepale dogovore o končanju vojne brez neposredne vključitve Kijeva. Kljub napovedim novih tristranskih pogovorov med Rusijo, Ukrajino in Združenimi državami Amerike iz Moskve prihajajo opozorila, da diplomatski procesi ne ustavljajo vojaških operacij. To potrjujejo tudi nedavni ukrajinski napadi z droni na skladišča streliva in industrijske objekte globoko v ruski notranjosti, kar kaže na to, da se spopadi nadaljujejo z neusmiljeno dinamiko na vseh frontah.