Trumpov zet bo vodjo Hamasa poskušal prepričati v načrt za mir

Posebni odposlanec in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner je prispel v Izrael, kjer bo najbrž poskušal prepričati premierja Benjamina Netanjahuja, naj sprejme ameriški načrt za mir v Gazi, ki ga Izrael odločno zavrača, prav tako idejo o neodvisni palestinski državi. Kushner je v Izrael prispel iz Egipta. Poleg srečanja z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem je imel na urniku v nedeljo v Kairu tudi srečanje z delegacijo Hamasa, na čelu katere je bil novi vodja islamističnega gibanja Halil al Haja, je za britanski BBC povedal palestinski vir.

V središču pogovorov je bilo izvajanje ameriškega načrta za Gazo v 15 točkah. Ta med drugim predvideva razorožitev Hamasa, umik izraelskih sil iz Gaze in obnovo zaradi vojne uničene enklave pod novo palestinsko upravo. Hamas je ponovno potrdil svojo zavezanost izvajanju ameriškega sporazuma, pri čemer je posrednike v konfliktu pozval, naj k odobritvi načrta prisilijo tudi Izrael.

Ciljne likvidacije

Skrajno desni izraelski poslanec iz koalicije premierja Netanjahuja se je medtem po poročanju agencije AP v podkastu javno zavzel za to, da bi v Gazi vsako noč ubili do 40 ljudi. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je kritiziral nedavno zmanjšanje intenzivnosti izraelskih napadov v Gazi. »Ni skrivnost, da se s premierjem ne strinjam,« je dejal. »Menim, da bi morali v Gazi izvajati ciljne likvidacije in vsako noč odstraniti od 30 do 40 ljudi. Ne le tistih, ki predstavljajo neposredno grožnjo – tam so ljudje, ki niso vredni življenja. Ne bi smeli živeti. Niti ljudje niso.«

Nadaljujejo se tudi pozivi h končanju nasilja nad palestinskim prebivalstvom na Zahodnem bregu in pregonu nasilnih naseljencev, ki pa jih izraelska vojska ščiti med teroriziranjem in pobijanjem avtohtonih prebivalcev. Nasilje judovskih naseljencev traja že leta, a se je v zadnjih mesecih še okrepilo. Oglasil se je tudi papež Leon XIV., ki je pozval h končanju nasilja in mednarodno skupnost pozval, naj pospeši iskanje rešitve dveh držav za dosego pravičnega in trajnega miru.