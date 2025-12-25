Trumpova objavila božično čestitko, komentarji pa: »Videti sta, kot da gresta na pogreb«, »Ali sta lahko še bolj bedna?«

Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump sta na družbenih omrežjih Bele hiše objavila čestitko ob božičnih praznikih. Čestitka je takoj postala spletna uspešnica ter sprožila vrsto kritik in posmehljivih odzivov na račun predsedniškega para.

Njuni resnobni izrazi na fotografiji so številnim uporabnikom družbenih omrežij dali dovolj snovi za komentarje, da bi se glede na praznično tematiko lahko odločila za bolj veselo in sproščeno fotografijo, mnogi pa so ponudili tudi svoje predloge.

Takoj ko je Bela hiša na družbenem omrežju X objavila uradno fotografijo z napisom: »Vesel božič želi predsednik Donald J. Trump in prva dama Melania Trump«, so se namreč vsuli številni komentarji.

»Videti sta, kot da gresta na pogreb«, »Oh, kako ... veselo«, »Ali sta lahko še bolj bedna?« so bili le nekateri odzivi, številni pa so ju zaradi njunih namrščenih izrazov primerjali z Grinchem.

Uporabniki so komentirali tudi njuno garderobo, ki je bila po mnenju mnogih prav tako preveč resna in mračna za praznični čas, saj sta oba oblečena v črno.