Trumpova vlada želi v ZDA sprejeti še več tisoč belcev iz Južne Afrike

Vlada Donalda Trumpa je kongresu sporočila, da namerava povišati zgornjo mejo za sprejem beguncev s sedanjih 7500 letno na 17.500, od česar želi 10.000 dovoljenj ponuditi belopoltim državljanom Južne Afrike, je poročala televizija CBS.

Trumpova vlada, ki je zaprla vrata beguncem iz večine držav sveta, se pri tem sklicuje na izredne razmere, ki naj bi vladale za belo manjšino v Južni Afriki. Beli Južnoafričani so po mnenju vlade upravičeni do statusa beguncev v ZDA, ker so žrtve rasnega zatiranja.

Trumpova vlada je za sprejem teh 10.000 državljanov Južne Afrike pripravljena porabiti 100 milijonov dolarjev, ki jih mora potrditi kongres.

ZDA so med oktobrom 2025 in koncem letošnjega aprila sprejele 6069 beguncev. Od tega 6066 iz Južne Afrike, ostali trije pa so prišli iz Afganistana.