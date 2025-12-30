Trumpova vojska razstrelila venezuelsko pristanišče za »mamilarske ladje«

ZDA so napadle in uničile pristanišče za venezuelska plovila, ki naj bi prevažala mamila, je v ponedeljek izjavil ameriški predsednik Donald Trump. To bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP lahko bil tudi prvi kopenski napad ameriške vojske v okviru kampanje ZDA za boj proti trgovini z drogami v Latinski Ameriki. »V pristanišču, kjer so ladje natovarjali z drogami, je prišlo do močne eksplozije. Napadli smo vse ladje, zdaj pa smo napadli tudi to območje. (...) Bilo je ob obali,« je povedal Trump, pri čemer podrobnosti o napadu, tudi o njegovi lokaciji, ni razkril.

ZDA že mesece krepijo vojaško navzočnost v Karibskem morju in napadajo čolne, ki naj bi prevažali mamila, kar utemeljujejo z bojem proti trgovini z drogami in mamilarskim kartelom. Nedavno so ZDA tudi zaplenile tankerja ob obali Venezuele, Trump pa je prav tako ukazal blokado vseh tankerjev v Venezueli, ki so pod sankcijami. Washington Venezuelo obtožuje podpiranja trgovcev z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane druge. Caracas pa poteze ZDA vidi kot poskus prisilne spremembe režima, ki bi mu sledil zaseg državnih naftnih rezerv.