ALI GRE RES ZA MAMILA?

Trumpova vojska razstrelila venezuelsko pristanišče za »mamilarske ladje«

Caracas poteze ZDA vidi kot poskus prisilne spremembe režima, ki bi mu sledil zaseg državnih naftnih rezerv.
FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp
FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp
STA, N. P.
 30. 12. 2025 | 07:25
 30. 12. 2025 | 07:25
1:28
A+A-

ZDA so napadle in uničile pristanišče za venezuelska plovila, ki naj bi prevažala mamila, je v ponedeljek izjavil ameriški predsednik Donald Trump. To bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP lahko bil tudi prvi kopenski napad ameriške vojske v okviru kampanje ZDA za boj proti trgovini z drogami v Latinski Ameriki. »V pristanišču, kjer so ladje natovarjali z drogami, je prišlo do močne eksplozije. Napadli smo vse ladje, zdaj pa smo napadli tudi to območje. (...) Bilo je ob obali,« je povedal Trump, pri čemer podrobnosti o napadu, tudi o njegovi lokaciji, ni razkril.

ZDA že mesece krepijo vojaško navzočnost v Karibskem morju in napadajo čolne, ki naj bi prevažali mamila, kar utemeljujejo z bojem proti trgovini z drogami in mamilarskim kartelom. Nedavno so ZDA tudi zaplenile tankerja ob obali Venezuele, Trump pa je prav tako ukazal blokado vseh tankerjev v Venezueli, ki so pod sankcijami. Washington Venezuelo obtožuje podpiranja trgovcev z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane druge. Caracas pa poteze ZDA vidi kot poskus prisilne spremembe režima, ki bi mu sledil zaseg državnih naftnih rezerv.

Donald TrumpZDAVenezueladrogemamilanapad
ZADNJE NOVICE
08:56
Novice  |  Slovenija
PERFORMANS?

Šokantni performans s svastikami na ministrstvu: umetnik govori o »kastnem sistemu« in »uničenju slovenskega rodu« (VIDEO)

Predstavil je grafiko, ki da ponazarja kastni sistem v Sloveniji: Da boste lahko etnični Slovenci razumeli zakaj imajo "nekateri ljudje" v Sloveniji prednost pred vami.
30. 12. 2025 | 08:56
08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
08:45
Novice  |  Slovenija
POPLAVE

Zadrževalniki za Savinjsko dolino: med ukrepi je osem suhih in en moker

S temi ukrepi naj bi zmanjšali poplavno ogroženost za 3730 objektov. Do 6. februarja zbirajo pripombe na objavljeni državni prostorski načrt.
Špela Kuralt30. 12. 2025 | 08:45
08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
08:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Nagrado za najboljši zajtrk v Evropi je osvojil slovenski hotel: razkošje brez kiča

Naš ne išče popolnosti, išče bližino, pravijo Peterčevi v Goriških brdih, kjer na štedilniku brbota ajdova ali prosena kaša, za tiste, ki potrebujejo več moči, pripravijo slavne omlete.
Alenka Kociper30. 12. 2025 | 08:30
08:22
Novice  |  Slovenija
ŠTEFANOV POTOP

Hrabri potapljači so v mrazu reševali iz vode

Pripravili so tradicionalni že 28. Štefanov potop. Letos so se potapljačem iz Gornje Radgone pridružili še kolegi iz Ljutomera in Murske Sobote.
30. 12. 2025 | 08:22

