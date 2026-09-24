Trumpovega sina bodo preiskovali: Toaster je poročno darilo. Zabava, ki jo plača oligarh, pa je nekaj povsem drugega

Medtem ko se prvi mož ZDA Donald Trump ukvarja z vojno v Iranu in vsemi njenimi posledicami, ki mu pred bližajočimi se vmesnimi volitvami v ameriški senat ne gredo na roko, je republikanski ameriški senator v torek pozval k izdaji sodnega poziva za njegovega sina. Donald Trump mlajši se je znašel v osrčju afere zaradi povezave z ruskim oligarhom, tesnim zaveznikom Vladimirja Putina. Umar Kremlev je po poročanju ameriških medijev za tridnevno poročno slavje Trumpa mlajšega na Bahamih maja letos plačal več sto tisoč dolarjev. Med drugim naj bi kril najem zasebnega otoka in ognjemet. Senator iz Utaha John Curtis je od senatnega pravosodnega odbora zahteval preiskavo, ali so člani predsedniških družin svoje politične povezave uporabljali za zasebno finančno korist. Gre za redek primer izziva iz vrst lastne stranke.

Poročno darilo je toaster

Trump mlajši in njegova žena Bettina sta pozneje potrdila Kremlevovo vpletenost. Opisala sta ga kot prijatelja, ki je zelo velikodušno gostil dve večerni praznovanji. »Toaster je poročno darilo. Zabava na zasebnem otoku, ki jo plača oligarh, povezan s Putinom, pa je nekaj povsem drugega,« je Curtis zapisal na omrežju X.

Posebej je omenil tudi poslovne dejavnosti Trumpa mlajšega na področju kriptovalut, mednarodne nepremičninske posle, naložbe v obrambni sektor in povezave s trgi napovedi. Po njegovih besedah poročila odpirajo vprašanja, ali bi lahko tuji interesi prek odnosov s predsednikovo družino pridobili dostop do oblasti ali pričakovali ugodnejšo obravnavo.

Ruski oligarh Umar Kremlev je Putinov tesni zaveznik. FOTO: Sajjad Hussain/Afp

Curtis, ki je v senatu nasledil republikanca Mitta Romneyja, kritičnega do Trumpa, je doslej sicer večinoma podpiral predsednikovo agendo. Prejšnji teden pa je razkritja o poroki označil za nekaj, kar »preprosto smrdi«. »To je korupcija. Tega ne maram,« je dejal.