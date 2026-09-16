Trumpovo poroko financiral ruski tajkun: za slavje na Bahamih naj bi odštel več sto tisoč dolarjev

Donald Trump mlajši in Bettina Trump sta potrdila poročanje medija ProPublica, da je del njunega nedavnega poročnega slavja na Bahamih financiral ruski oligarh in zaveznik predsednika Vladimirja Putina Umar Kremlev. Po poročanju raziskovalnega portala ProPublica je za različne stroške poroke 24. maja na Bahamih namenil več stotisoč dolarjev, medtem ko se ženinov oče, predsednik ZDA Donald Trump, poroke niti udeležil ni.

Ruski oligarh Umar Kremlev je tudi predsednik Mednarodne boksarske zveze (IBA). FOTO: Sajjad Hussain/AFP

Bettina Trump je v ponedeljek na Instagramu zapisala, da je Kremlev dragi prijatelj, ki je paru zelo velikodušno plačal dve izjemni noči praznovanja po poroki. Kot je zapisala skupaj z možem, je šlo za izjemno velikodušno poročno darilo prijatelja, za katero sta bila in sta še vedno izjemno hvaležna. Pojasnila je, da je bila poroka zasebna slovesnost, na kateri je bila navzoča le družina.

Dodala je, da je žalostno, ko se nekaj tako osebnega in veselega prikazuje kot nekaj političnega ali zloveščega zgolj zaradi tega, kdo je neka oseba ali od kod prihaja. »Prijateljstvo ne zahteva političnega motiva. Velikodušnost samodejno ne pomeni, da obstaja nekakšen načrt. In včasih je poročno darilo preprosto poročno darilo,« sta zapisala. Ob tem bode v oči, da je brat mladoporočenca Eric Trump izjavil, da nima pojma, kdo je Kremlev, in da zanj ni nikoli slišal, ProPublic pa je objavila skupinsko fotografijo s slavja, na kateri je tudi Kremlev, ki naj bi plačal najem enega od dveh zasebnih otokov, kjer je tudi potekalo tridnevno praznovanje in kjer so gostje bivali. Plačal naj bi tudi ognjemet, njegova ekipa pa naj bi sodelovala pri organizaciji dogodka.

Javnost se sprašuje, zakaj bi Putinov človek plačal poroko sinu ameriškega predsednika. FOTO: Gavriil Grigorov/AFP

Plačila naj bi bila izvedena prek družbe iz Dubaja, ki je povezana z Mednarodno boksarsko zvezo (IBA) pod vodstvom Kremleva. Na dogodku so bili med drugim Trumpov svak Jared Kushner in približno 50 drugih gostov. Na poročni slovesnosti naj bi bilo le 18 gostov. Kremlev je bil aprila letos odlikovan z ruskim državnim redom prijateljstva, po navedbah kitajskih državnih medijev pa je bil pred poroko na Kitajskem v družbi Putina. Ukrajina je proti njemu uvedla sankcije zaradi povezav s Putinom in ruskimi varnostnimi službami. Kremlevovo poslovanje je že dlje povezano z ruskimi državnimi strukturami, tudi z ruskim državnim energetskim podjetjem Gazprom.