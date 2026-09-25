Trumpu spodletel napad na medije: sodnik razveljavil prepoved

Ameriška vlada mora medijskim hišam CNN, MS NOW in Politico, ki jim je predsednik ZDA Donald Trump prepovedal dostop do Bele hiše, nemudoma znova omogočiti dostop, je v začasni odredbi včeraj odločil zvezni sodnik Timothy Kelly. Njegova začasna odredba velja 14 dni, kar pomeni, da morajo imeti omenjeni mediji v tem času dostop do Bele hiše, poroča STA. V začasni odredbi je Kelly navedel, da je bil odvzem novinarskih akreditacij izveden brez ustavno ustreznega postopka.

Nepopravljiva škoda

Splošno pravilo je, da morajo biti posamezniki obveščeni in imeti možnost, da se izrečejo, preden jim država odvzame ustavno zaščiten interes, je po poročanju CNN zapisal Kelly. Presodil je, da bi medijem brez izdaje začasne odredbe nastala nepopravljiva škoda in da je ponovna izdaja novinarskih akreditacij novinarjem medijev v interesu javnosti. »To je odločna sodba, ki potrjuje svobodo medijev, pravico do ustreznega pravnega postopka in vladavino prava. Zelo cenimo hitro ukrepanje sodišča,« je dejal odvetnik medijev Ted Boutrous.

14 DNI velja začasna odredba sodišča.

Kritiki v Trumpovem ravnanju vidijo poskus zastraševanja in napad na svobodo medijev. Kelly je med drugim opozoril, da pri odvzemu novinarskih akreditacij očitno niso bili upoštevani pravni precedensi, ki zahtevajo, da so novinarji vnaprej obveščeni o pravilih, katerih kršitev bi lahko vodila v prepoved dostopa. »To se tukaj ni zgodilo,« je dejal sodnik, ki ga je na položaj imenoval Trump. Ta je sodnika v objavi na Truth Social že v torek napadel kot pristranskega.

Argumenti vlade po mnenju sodnika ne ponujajo veliko v podporo njihovih trditev o interesih nacionalne varnosti.

Trumpova vlada je odločitev o prepovedi dostopa v Belo hišo na sodišču utemeljevala z argumentom, da trije mediji objavljajo lažne informacije in da je njihovo preteklo poročanje vzbujalo pomisleke glede nacionalne varnosti. Kot piše STA, argumenti vlade po mnenju sodnika »ne ponujajo veliko v podporo njihovih trditev o interesih nacionalne varnosti«. Ob tem je spomnil, da Trump, ko je napovedal prepoved vstopa v Belo hišo, ni omenjal nacionalnovarnostnih pomislekov, temveč se je osredotočil na domnevno pomanjkanje resničnosti in negativno poročanje omenjenih medijev.