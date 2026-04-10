Tudi Grčija mladim prepoveduje omrežja

»Vem, da bodo nekateri med vami jezni, ampak naš cilj ni, da bi vas oddaljili od tehnologije, temveč da se zoperstavimo zasvojenosti z določenimi aplikacijami, ki škodi vaši nedolžnosti in vaši svobodi.« S temi besedami je grški premier Kiriakos Micotakis nagovoril mlajše od 15 let, ki bodo s 1. januarjem 2027 ostali brez družbenih omrežij. Grčija je po poročanju AFP namreč nova v vrsti držav, ki se je ob vse večji zaskrbljenosti zaradi vpliva teh platform odločila za prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke. »Znanost je jasna. Ko je otrok ure in ure pred zasloni, njegovi možgani ne počivajo,« je še dejal Micotakis in dodal, da bodo pritiskali tudi na Evropsko unijo, naj stori enako.

Digitalna polnoletnost

V pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen je tako pozval k vzpostavitvi enotnega evropskega okvira do konca leta 2026. Pozval je k uvedbi evropske digitalne polnoletnosti pri 15 letih, pri čemer bi platforme vsakih šest mesecev znova preverjale starost uporabnikov, da bi zagotovile stalno spoštovanje pravil in preprečile obhod nadzora dostopa. Platforme bodo tiste, ki bodo dolžne preverjati starost uporabnikov.

Avstralija je prva zahtevala odstranitev računov uporabnikov, mlajših od 16 let.

Vse več raziskav kaže, da prekomerno preživljanje časa na spletu škodi dobremu počutju najstnikov. Tiskovni predstavnik grške vlade Pavlos Marinakis je dejal, da bo otrokom, rojenim leta 2012 in pozneje, onemogočen dostop do platform, ki spodbujajo skrolanje v neskončnost – Facebooka, Instagrama, TikToka in Snapchata. Sporočilne in video platforme, kot so Messenger, Whatsapp, Viber in YouTube, po njegovih besedah niso zajete v ukrepu. »Seznam platform je dinamičen. To pomeni, da ga bomo seveda ustrezno posodobili, če se pojavijo druge s podobnimi značilnostmi,« je dodal Marinakis.

Avstralija je decembra lani postala prva država na svetu, ki je od tovrstnih platform zahtevala odstranitev računov uporabnikov, mlajših od 16 let, drugače jim grozijo visoke globe. Toda tri mesece kasneje je avstralski nadzornik za spletno varnost ugotovil, da je precejšen delež otrok še vedno uporabljal prepovedane platforme. Sledila ji je Indonezija, prejšnji mesec pa je tudi Avstrija napovedala prepoved za otroke do 14. leta starosti. Namero sta napovedali tudi Španija in Danska.