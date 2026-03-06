Tudi Italija že aktivirala vojsko, odhajajo v obrambo Cipru

Letalonosilka Charles de Gaulle je priplula s severa Evrope, kjer je sodelovala v vajah v Baltskem morju, potem ko so jo zaradi vojne na Bližnjem vzhodu napotili na vzhod Sredozemlja, da bi zaščitila francoske državljane in zaveznike pred iranskimi napadi. Da bo Francija zaradi eskalacije razmer na Bližnjem vzhodu v vzhodno Sredozemlje oziroma poslala letalonosilko skupaj s fregatami in letali, je v torek sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron, potem ko je bilo v ponedeljek tarča napada z dronom britansko letalsko oporišče Akrotiri na Cipru. Macron je okrepitev vojaške prisotnosti v Sredozemlju utemeljil z nujnostjo ukrepov za zagotovitev varnosti Francije, njenih državljanov in oporišč, pa tudi zaveznikov v regiji.

V regijo je vojaške ladje napotilo tudi več drugih evropskih držav, med njim Španija, Italija in Grčija. Italijansko obrambno ministrstvo je medtem danes sporočilo, da je Rim na območje Cipra napotil najmanj 160 pripadnikov mornarice, da bi branili otok, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Operacija bo potekala v okviru usklajenih prizadevanj med Italijo, Španijo, Francijo in Nizozemsko, so sporočili. Ciper po napadu z dronom razmišlja celo o članstvu v zvezi Nato. »Če bi bilo mogoče, bi prošnjo vložili jutri,« je v intervjuju za grško televizijo Skai danes dejal ciprski predsednik Nikos hhristodulides. Ciper se že pripravlja na ta korak, je dejal.

Priprave po njegovih besedah potekajo na vojaški, operativni in upravni ravni, da bi država lahko ukrepala »takoj, ko bodo politične razmere to dopuščale«. Hhristodulides je priznal, da takšnega koraka trenutno ni mogoče storiti zaradi dolgoletnega stališča Turčije kot članice Nata, ki zavrača pristop Cipra. Zavezništvo o novih članicah odloča s soglasjem.