Tudi letala brez goriva, v Italiji že opozorila na letališčih. Kaj bo z leti za prvomajske praznike?

Prvi resni znaki morebitne krize z letalskim gorivom v Evropi so že tukaj. Na več italijanskih letališčih so danes izdali opozorila o omejeni dobavi goriva, kar bo neposredno vplivalo na delovanje letalskega prometa. Po informacijah portala TypWorld so bila opozorila izdana za letališča v Letališče Bologna, Letališče Milano Linate, Letališče Treviso in Letališče Benetke. Operaterji, ki sodelujejo s podjetjem Air BP Italia, naj bi se že soočali z omejitvami pri točenju goriva.

Ta trenutek letalski promet še ni neposredno ogrožen, vendar strokovnjaki opozarjajo, da se razmere hitro slabšajo. Danilo Recine, podpredsednik italijanskega pilotskega sindikata, je poudaril, da bodo odpovedi letov neizogibne, če se takoj ne odpravi blokada Hormuške ožine.

Cene kerozina eksplodirale

Cena letalskega goriva je v le nekaj tednih poskočila na približno 195 dolarjev za sod (nekaj čez 160 evrov), kar je skoraj dvakrat več kot pred začetkom konflikta. Analitiki opozarjajo, da so podobne težave že zaznali v Aziji, kjer so nekatere letalske družbe že morale prilagoditi lete. Po njihovih ocenah bi se lahko enak scenarij v Evropi razvil že v aprilu ali maju. Hormuška ožina, ki jo je Iran blokiral po začetku ameriško-izraelskih vojaških operacij, predstavlja eno najpomembnejših energetskih poti na svetu. Skozi njo običajno potuje približno petina svetovne nafte, zato vsaka motnja hitro povzroči globalne posledice.

Najbolj izpostavljena naj bi bila letališča v Združenem kraljestvu, kjer so že zaznali prve motnje v dobavi goriva, vse kaže pa da tudi v Italiji, ravno na letališčih, ki se jih Slovenci najraje poslužujemo. Portugalska naj bi imela zaloge za približno štiri mesece, Madžarska za pet, Danska za šest, Italija in Nemčija za sedem, Francija in Irska pa za približno osem mesecev.