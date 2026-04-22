Tudi to je posledica Trumpove vojne z Iranom: grozi, da bo varen seks občutno dražji

Največji izdelovalec kondomov na svetu, podjetje Karex s sedežem v Maleziji, je sporočil, da bo moral zaradi motenj v globalni dobavni verigi, ki jih je povzročila vojna v Iranu, zvišati cene. Ob nadaljevanju motenj bi se lahko zvišale do 30 odstotkov, poroča televizija CBS.

Za 20 do 30 odstotkov višje cene?

Izvršni direktor podjetja Goh Miah Kiat je v torek za Reuters povedal, da se soočajo s pomanjkanjem sintetičnega kavčuka, medtem ko so se stroški nekaterih drugih surovin za izdelke podjetja podvojili.

Podjetje Karex je doslej uspelo zadovoljiti svoje potrebe po dobavah, vendar bi se lahko ob nadaljevanju motenj cene zvišale za med 20 do 30 odstotkov.

Vojna v Iranu je praktično ustavila ladijski promet skozi strateško Hormuško ožino, kar omejuje pretok globalnih zalog energije. To je vplivalo na vrsto izdelkov, pridobljenih iz nafte, vključno s plastiko in gumo.

Kondom varuje tudi pred spolno prenosljivimi boleznimi. FOTO: Lightfieldstudios Getty Images

Kemikalije, ki izhajajo iz nafte in zemeljskega plina, se po podatkih ameriškega ministrstva za energijo uporabljajo v več kot 6000 izdelkih za široko porabo, med drugim v kondomih.