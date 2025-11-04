  • Delo d.o.o.
SHEIN

Tudi vi kupujete pri tem kitajskem trgovcu? Zaradi otroške pornografije so jim stopili na prste

Prodajali so spolne lutke v otroških podobah.
STA, N. B.
 4. 11. 2025 | 10:14
Kitajski spletni trgovec z oblačili, obutvijo in modnimi dodatki Shein je po vsem svetu prekinil prodajo spolnih lutk, potem ko so mu francoske oblasti zagrozile s prepovedjo poslovanja v državi zaradi prodaje spolnih lutk v otroških podobah. Napovedal je tudi vzpostavitev »posebne skupine za integriteto« izdelkov v spletni trgovini.

Ukrepanje je sprožilo sobotno opozorilo francoskega organa za preprečevanje goljufij, da Shein prodaja spolne lutke, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe. Pariško tožilstvo je začelo preiskavo Sheina in tudi njegovih največjih tekmecev, finančno ministrstvo pa je Sheinu zagrozilo s prepovedjo poslovanja v državi, je v ponedeljek poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajski spletni trgovec je sporne lutke takoj po opozorilu organa za preprečevanje goljufij umaknil iz prodaje, v ponedeljek pa je sporočil, da je prodajo spolnih lutk povsem prepovedal. Ukrep velja za ves svet.

Kot so dodali v družbi, so sporne lutke v prodajo poslali tretji ponudniki, a za to vseeno tudi sami prevzemajo vso odgovornost. Da bi preprečili ponovitev takšnih primerov, bo izdelke v njihovi spletni trgovini pregledovala »posebna skupina za integriteto«, so napovedali.

Lutke prodajala tudi konkurenca

Enake lutke je po poročanju AFP prodajal tudi Sheinov tekmec Aliexpress, ki jih je prav tako takoj umaknil iz prodaje.

Shein je pogosto tarča kritik tudi zaradi spornih poslovnih praks, v nekaterih primerih so mu pristojni naložili tudi globo. Med njimi je tudi francoski urad za varstvo konkurence, ki je družbi poleti naložil 40 milijonov evrov globe. Med drugim je ugotovil, da je bila več kot desetina oglaševanih popustov v resnici podražitev.

Kitajski spletni velikan, ki je imperij zgradil s široko ponudbo zelo poceni artiklov in agresivnim oglaševanjem, je sicer nedavno prav v Franciji odprl svoje prve stalne fizične trgovine.

