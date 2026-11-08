Turisti opisujejo pekel med pokolom v Krakovu: »Krogle so letele vsepovsod« (FOTO)

Krakov, ki velja za eno najvarnejših in najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Evropi, po sobotnem strelskem napadu pretresajo nove podrobnosti. Kot smo že pisali, je 24-letni poljski državljan z radikalnimi desničarskimi stališči na osrednjem mestnem trgu ubil šest ljudi, še 15 pa jih ranil. Michał O. je napadel sredi belega dne, po najnovejših informacijah policije pa je bil zločin del širšega krvavega pohoda. Trenutno se hudo poškodovan zdravi v bolnišnici, pred odhodom na mestni trg pa je v domači hiši umoril še svoje starše in sestro.

Prav tako so znane natančne časovne podrobnosti bliskovitega posredovanja reševalnih služb. Prvi klici očividcev so policijsko centralo dosegli ob 15. uri, policisti pa so na prizorišče prispeli v le treh minutah. Po krajšem streljanju so napadalca uspešno nevtralizirali. Pri tem sta bila ranjena dva policista, enega od njiju pa je pred izkrvavitvijo rešil zdravnik, ki se je po naključju znašel v bližini in policistu brez zaščitne opreme pritisnil na rano na prsnem košu.

Policisti v bližini improviziranega pomnika s cvetjem in svečami na glavnem trgu v Krakovu, koder se ljudje dan po tragičnem napadu poklanjajo žrtvam streljanja. FOTO: Wojtek Radwanski Afp

Številni domačini in tuji obiskovalci opisujejo trenutke groze, ko se je popoldanski utrip mesta v sekundi spremenil v kaotičen boj za preživetje. Turistka iz Bruslja Marie-Ange Collaer je na spletu opisala grozo: »Dobesedno smo bežali za svoja življenja in se komaj skrili pred kroglami, ki so letele vsepovsod. Ležali smo na tleh trgovine kot v slabem policijskem filmu, medtem ko je iz vseh smeri odmevalo streljanje.«

Podobno izkušnjo je delila tudi Britanka Ruby Catherine Warren, ki je bila v času napada na glavni ulici: »Ko smo zaslišali strele, sem prijateljem zakričala, naj tečejo. Nismo vedeli, kje je strelec in ali jih je morda več, zato smo preprosto šprintali naprej.« Britanski turist Andy Hill je za BBC povedal: »Vse skupaj je bilo kot filmski prizor, popolnoma nerealno. Težava v takšnem trenutku je, da moraš odločitev sprejeti v sekundi – ali tečeš ali obmiruješ. Šok te povsem omami.«

Ljudje na glavnem trgu v Krakovu prižigajo sveče v spomin na žrtve. FOTO: Wojtek Radwanski Afp

Kljub tragediji pa poljski voditelji in prebivalci poudarjajo izjemno solidarnost. Poljski premier Donald Tusk se je javno zahvalil pogumnim policistom, reševalcem in prebivalcem, ki so brez oklevanja pomagali ranjenim. Odziv javnosti na poziv k darovanju krvi za hudo ranjenega policista je bil tako množičen, da so bili krakovski centri za transfuzijo že v nekaj urah povsem zapolnjeni. Župan Krakova Łukasz Gibała je prebivalce pozval k enotnosti in sporočil, da nasilje ne bo spremenilo narave mesta, ki ostaja ponosno in odprto za vse. Na osrednjem trgu medtem ljudje že od nedelje zjutraj prižigajo sveče in polagajo cvetje v spomin na žrtve.

Pripadniki zaščitnih služb v zaščitni opremi pred stanovanjskim blokom v kraju Ostrowiec Świętokrzyski, koder je prebival napadalec. FOTO: Kacper Pempel Reuters