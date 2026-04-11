TURIZEM

Turisti spreminjajo načrte zaradi vojne, ena evropska destinacija beleži ogromen porast

Močno naj bi se povečale iskalne poizvedbe za številne priljubljene destinacije.
Sardinija FOTO: Agata Rakovec Kurent
N. Č.
 11. 4. 2026 | 13:14
Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu britanski turisti vse pogosteje spreminjajo načrte za počitnice. Veliko se zdaj usmerjajo k varnejšim in že bolj znanim destinacijam, vse pogosteje pa razmišljajo tudi še o bolj oddaljenih potovanjih. Podatki britanskega tabloida The Sun, ki se sklicuje na analizo strani za primerjavo cen TravelSupermarket, kažejo, da so se v prvih dneh marca močno povečale iskalne poizvedbe za številne priljubljene destinacije.

Največji skok je zabeležil italijanski otok Sardinija, kjer so iskanja narasla za kar 236 odstotkov. Otok je priljubljen zaradi belih peščenih plaž, turkiznega morja in raznolikih počitniških možnosti – od skritih zalivov med granitnimi skalami do luksuznih letovišč na Costa Smeraldi in impresivnih pečin zaliva Orosei.

Tudi Mallorca ostaja britanska favorita, s 168-odstotnim porastom zanimanja, saj nudi tako družinska letovišča kot mirnejše kotičke za pare. Turški Bodrum beleži 138-odstotni porast, ponuja pa dostopen luksuz ob egejski obali in bogato zgodovino.

Na seznamu priljubljenih destinacij so še Črna Gora in Toskana (oba 122-odstotni porast), tunizijski Sousse (102 %), Dominikanska republika (95 %), Hrvaška s 91-odstotnim porastom zanimanja zaradi čistega Jadranskega morja in bogate zgodovine Dubrovnika, Kalifornija (90 %), ki jo letos dodatno privlači svetovno prvenstvo v nogometu, in karibski otok Sveta Lucija (86 %).

Vsi ti podatki kažejo, da se britanski turisti vse bolj odločajo za destinacije, ki združujejo varnost, naravne lepote in kulturne užitke, medtem ko se izogibajo regijam, kjer vladajo konflikti in negotovost.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
14:21
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Od nedonošenčkov do živahnih dečkov: tako so zdaj videti četverčki, ki so se rodili v ljubljanski porodnišnici (FOTO)

Počasi, a vztrajno po razvojnih mejnikih lovijo vrstnike in so, kot so se prepričali na lastne oči, zelo živahni, skoraj nemogoče jih je bilo ujeti v objektiv.
11. 4. 2026 | 14:21
14:07
Novice  |  Svet
MISIJA NA LUNO

Prvi polet ljudi okrog Lune po 50 letih se je zmagoslavno končal v Pacifiku (FOTO in VIDEO)

Vesoljska kapsula je v morju pristala s pomočjo treh padal, ki so upočasnila njeno pristajanje.
11. 4. 2026 | 14:07
14:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR VELJA

6 večernih navad, ki škodujejo srcu. Kardiologi opozarjajo, česa ne početi po 18. uri

Tudi na videz nedolžne razvade lahko povečajo tveganje za bolezni srca in ožilja.
Miroslav Cvjetičanin11. 4. 2026 | 14:00
13:42
Bulvar  |  Tuji trači
INTIMNO

Za denar je počel tudi to: deset neznanih dejstev o Russllu Crowu

Za igranje se je, tudi po zaslugi staršev, obeh dejavnih v zabavni industriji, zanimal od malih nog.
11. 4. 2026 | 13:42
13:14
Novice  |  Svet
TURIZEM

Turisti spreminjajo načrte zaradi vojne, ena evropska destinacija beleži ogromen porast

Močno naj bi se povečale iskalne poizvedbe za številne priljubljene destinacije.
11. 4. 2026 | 13:14
13:00
Bulvar  |  Suzy
PRIJATELJICI

Vika Potočnik in Huiqin Wang: zgodba o prijateljstvu in umetnosti (Suzy)

Nekdanja poslanka, županja, direktorica, zdaj pa zelo aktivna upokojenka, ki se posveča kiparjenju in slikanju, je v življenju spoznala veliko zanimivih ljudi. Med njimi še posebno rada izpostavi kitajsko umetnico, s katero sta se spoznali med njenim županovanjem v Ljubljani.
11. 4. 2026 | 13:00

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
IZBRANO ZA VAS
