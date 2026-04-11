Turisti spreminjajo načrte zaradi vojne, ena evropska destinacija beleži ogromen porast

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu britanski turisti vse pogosteje spreminjajo načrte za počitnice. Veliko se zdaj usmerjajo k varnejšim in že bolj znanim destinacijam, vse pogosteje pa razmišljajo tudi še o bolj oddaljenih potovanjih. Podatki britanskega tabloida The Sun, ki se sklicuje na analizo strani za primerjavo cen TravelSupermarket, kažejo, da so se v prvih dneh marca močno povečale iskalne poizvedbe za številne priljubljene destinacije.

Največji skok je zabeležil italijanski otok Sardinija, kjer so iskanja narasla za kar 236 odstotkov. Otok je priljubljen zaradi belih peščenih plaž, turkiznega morja in raznolikih počitniških možnosti – od skritih zalivov med granitnimi skalami do luksuznih letovišč na Costa Smeraldi in impresivnih pečin zaliva Orosei.

Tudi Mallorca ostaja britanska favorita, s 168-odstotnim porastom zanimanja, saj nudi tako družinska letovišča kot mirnejše kotičke za pare. Turški Bodrum beleži 138-odstotni porast, ponuja pa dostopen luksuz ob egejski obali in bogato zgodovino.

Na seznamu priljubljenih destinacij so še Črna Gora in Toskana (oba 122-odstotni porast), tunizijski Sousse (102 %), Dominikanska republika (95 %), Hrvaška s 91-odstotnim porastom zanimanja zaradi čistega Jadranskega morja in bogate zgodovine Dubrovnika, Kalifornija (90 %), ki jo letos dodatno privlači svetovno prvenstvo v nogometu, in karibski otok Sveta Lucija (86 %).

Vsi ti podatki kažejo, da se britanski turisti vse bolj odločajo za destinacije, ki združujejo varnost, naravne lepote in kulturne užitke, medtem ko se izogibajo regijam, kjer vladajo konflikti in negotovost.